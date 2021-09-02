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高雄區農改場輔導恆春種胡麻 7年擴增12倍面積

中央社 / 屏東縣2日電

高雄區農業改良場為落實農委會大糧倉政策，積極輔導地方特色產業發展，在屏東恆春鎮推廣胡麻機械播種栽培技術，7年擴增12倍面積。

高雄區農改場表示，農改場輔導恆春鎮農民栽種胡麻，採用便利性高的機械條播法取代人工撒播，具有出苗整齊且能控制行距的優點，對田間管理及病蟲害防治非常方便，省時省工，作業效率高，由民國103年前種植面積低於10公頃，至近3年約達120公頃栽培面積。

20多年前，恆春街頭曾經胡麻油飄香，極端氣候及人口老化，讓恆春地區產業不斷變化，胡麻凋零，恆春鎮農會為找回記憶中的胡麻香，104年在農糧署輔導下推廣種胡麻。

恆春鎮農會的胡麻油工廠在107年完工，恆春胡麻油產業重新啟動，恆春農會表示，台灣目前只有台南和恆春種植胡麻，恆春的胡麻是在地原生種。

農會表示，恆春胡麻全都是有機種植，並且與黑豆輪作，除胡麻油外，農會同時已開發出胡麻沐浴乳和洗髮精。

農改場表示，未來仍將積極協助農民精進栽培技術，推廣機械化播種增加栽培面積，及提升胡麻產業機械化採收經營意願，藉以穩定產量及降低生產成本，並透過與農會及大專業農的共同努力，引領消費台灣在地胡麻風潮，提升國產優質胡麻的價值。

恆春 農會

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