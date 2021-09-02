高市A1車禍較去年同期減少17件 陳其邁：減幅6都第一

高雄市今年1至8月A1事故較去年同期減少17人，減少幅度是六都第一。高雄市長陳其邁提及，此成果得來不易，另提到8月以來車禍以路口事故為主，責請警察局加強路口執法。

因應9月開學季、中秋節連續假期，陳其邁指示警察局加強惡性違規執法，包含闖紅燈、超速、酒駕、大型車違規及轉彎未依規定等，並呼籲全體市民，路口狀況多，行經路口請左右多看看、路口慢看停。

交通局長張淑娟補充，交通部刻正宣導「路口慢看停」觀念，原因在於交通事故6成發生於路口，其實駕駛人只要多加留心，過路口時鬆油門、準備煞車，左右擺頭多看看，遵守標誌標線號誌行止，就能避免掉多數的交通事故。

交通局會中分析，疫情降級後，高齡族群（65歲以上）事故比例攀升，推測長輩朋友恢復外出後，對於路況不熟悉、風險意識也降低，除協調長青、里政、農漁會系統加強宣導高齡者用路注意事項外，也透過道路資訊發布訊息提醒用路人。