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高雄藍議員揪團看電影「天坑」 綠營喊霸凌

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄國民黨市議員邱于軒有意號召朋友看電影。圖／取自邱于軒臉書
高雄國民黨市議員邱于軒有意號召朋友看電影。圖／取自邱于軒臉書

電影天坑」今天上映，國民黨高雄市議員邱于軒有意號召朋友觀看。高雄市議員民進黨擬參選人黃彥毓批評邱于軒惡意爆料、盜用電影圖、霸凌台灣少數宗教。邱回應，心有中霸凌的人，看什麼都霸凌，她只是想邀約朋友見面，順便為電影業者加油打氣。

日前豪雨過後，高雄市區道路出現多處坑洞，藍營議員黃紹庭譏諷高雄是「天坑之國」，適逢韓國電影「天坑」上映，兩者容易產生聯想。高市議員邱于軒在臉書分享轉貼相關訊息，並考慮要不要辦一個「陪于軒看天坑」的活動。

邱于軒說，雖然在高雄馬路上碰到天坑是稀鬆平常的事，但她想邀請長期支持的粉絲一起來「聖地邁家」看電影，有興趣的請+1，如果反應熱烈就請團隊規畫。

有意參選高市議員的民進黨高市黨部前主委黃彥毓說，邱于軒踩著高雄的歷史傷痛操作天坑政治，現在又與藍營側翼粉專，踩著阿富汗政局的傷痛，攜手霸凌穆斯林；利用自己議員的曝光聲量，協助分享、繼續霸凌對方，其惡劣行徑，讓人無法苟同，建議國民黨與她切割。

邱于軒以「某位心中有霸凌，看什麼都霸凌」的無聊男子來稱呼黃彥毓，並表示，不是每件事情都要從政治角度看得這麼殺伐，她只是想在合乎防疫措施的情況下和長期支持鼓勵她的朋友見面，順便為電影業者加加油、打打氣！

有意參選市議員的黃彥毓批評邱于軒霸凌高雄、霸凌台灣少數宗教。圖／黃彥毓提供
有意參選市議員的黃彥毓批評邱于軒霸凌高雄、霸凌台灣少數宗教。圖／黃彥毓提供

霸凌 天坑 電影

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