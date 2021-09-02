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因應金大生開學與中秋連假需求 金門縣府協調班機放大

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
9月份學生陸續開學、中秋及國慶連假在即，近日金門的班機又出現「超級滿」的情況，金門縣政府表示，已同步進行台金航線班機調整建議，並建議民航局協調航空公司增加台金空運運能。記者蔡家蓁／攝影
9月份學生陸續開學、中秋及國慶連假在即，近日金門的班機又出現「超級滿」的情況，金門縣政府表示，已同步進行台金航線班機調整建議，並建議民航局協調航空公司增加台金空運運能。記者蔡家蓁／攝影

因應新冠肺炎疫情趨緩，9月份學生陸續開學、中秋及國慶連假在即，近日金門的班機又出現「超級滿」的情況，金門縣政府今天表示，在滿足鄉親緊急就醫、奔喪、基本交通需求等前提下，已同步進行台金航線班機調整建議，並建議民航局協調航空公司增加台金空運運能。

縣府觀光處長丁健剛表示，自國內疫情警戒調降為二級後，已陸續建議民航局協調航空公司增加台金運能，包括協調二家航空金門─台北航線放大機型改以321/320機型執飛，並協調華信航空放大機型以ERJ機型執飛、恢復金門─嘉義航線、金門─台中航線每日增為4班及金門─高雄航線配合增班並協調立榮航空放大機型以321機型執飛等作為。

觀光處也說，觀察近日訂位、實際搭載情形及本府協助緊急機位的鄉親需求，初步已有效滿足鄉親基本民行需求。

縣府也說，鑑於9月份學生陸續開學、中秋及國慶連假在即，縣府仍將繼續留意台金空運訂位情形，努力以地方政府角色，穩步防疫並視後續疫情變化及疫情指揮中心政策，持續向民航局為滾動式建議調整。

金門 航線 疫情

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