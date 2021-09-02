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2021台灣海洋文化影展 高雄場免費觀影分享大師論壇

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
《平安龜》劇照。圖／台灣海洋文化影展提供
《平安龜》劇照。圖／台灣海洋文化影展提供

文化部主辦「2021台灣海洋文化影展」，以海洋文化為主題，呈現人類與大海各項互動的海洋電影，包括海洋職人、海洋文化、漁村部落、產業變遷、生態環境等各面向。高雄場次9月3日至12日期間於高雄市圖書館總館際會廳與高雄市電影館，放映共15場的海洋電影、7場映後座談以及4場大師論壇。所有場次全部免費入場，索票請上官網「場次索票」或ACCUPASS活動通。

台灣海洋文化影展從「海洋首都」高雄開跑，選錄精彩動人的15部海洋電影。導演柯金源拍攝的最新作品《平安龜》，9月3日於高雄市圖書館總館際會廳首映，柯金源穿越望安、蘭嶼和小琉球三大海龜棲息地，和全台的海洋志工分進合擊，拍下台灣海域最美麗的海龜生態與海底景色。

柯金源潛水30多年，他說，過去很難在台灣海域長時間拍攝海龜，不過這幾年因為小琉球民間倡議的海龜保育活動，成為海龜的樂園，甚至潛水教練開玩笑說，「如果來小琉球沒看到海龜，代表你真的很衰」，這也讓他決定拍攝《平安龜》，紀錄台灣這群美麗的海中生物。

串聯16個南島島嶼的海洋音樂電影《小島大歌》，用各地原住民的音樂，帶觀眾前進南太平洋的16個島國。製片陳玟臻表示，就像阿美族人和毛利人的某些語言，是相通的一樣，音樂是南島民族共通的語言，這條南島航道不僅是台灣原住民遷移的足跡，更是台灣與世界的血緣臍帶。澳籍導演Tim Cole與製片陳玟臻9月5日晚間在市總圖三樓階梯閣樓舉辦海洋文創講堂。

另有多部台灣首映的海洋電影，包括紀錄世界紀錄自由潛水女運動員的《烈愛生命之海》、《311漫漫回家路》、《我的章魚家人》、《讓海活下去》等。15場海洋電影與映後座談、海洋創生講堂，歡迎民眾參與，所有場次全部免費入場，索票請上官網「場次索票」或ACCUPASS活動通。

《烈愛生命之海》劇照。圖／台灣海洋文化影展提供
《烈愛生命之海》劇照。圖／台灣海洋文化影展提供

電影 海龜 小琉球

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