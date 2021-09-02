快訊

超強變種株Mu恐侵台 陳時中喊話：沉住氣

星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄「都市之肺」不易親近 要不要推廣很兩難

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
雙湖森林公園的前身是覆鼎金公墓區，面積廣達26公頃，現在更名為雙湖森林公園。記者徐白櫻／攝影
雙湖森林公園的前身是覆鼎金公墓區，面積廣達26公頃，現在更名為雙湖森林公園。記者徐白櫻／攝影

高雄覆鼎金移除墓塚後化身綠意盎然的雙湖森林公園，啟用多年人煙罕至，一般市民不會想去殯儀館的後山運動。高市議員黃柏霖說，公園沿途指示不清，不利推廣運動休閒。高雄市養工處表示，製作太多指示牌面，恐會造成視覺凌亂；公園仍在休養階段，使用人口增長到一定程度，若有需要再加設道路指示標誌，建議從仁武大灣國中入口處進入公園比較適合。

覆鼎金曾是高雄學子口耳相傳的膽識測驗場域，墓塚多達一萬多座，經整頓成為雙湖森林公園，面積廣達25公頃，2018年完工啟用。市議員黃柏霖指出，覆鼎金墓塚遷移後，開高速公路從台南至高雄，放眼不再是滿山墳墓，雙湖公園綠意盎然值得肯定，但沿途指標不明顯，一般人找不到路進去，連他去會勘都迷路，此處公園可說是「都市之肺」，應跟市民休閒運動結合，別辜負綠地。

記者實測發現，根據導航指示，要進入公園須從鳥松納骨塔轉入，公園空蕩無人跡，沿途沒有指標。地方人士說，原是亂葬崗的覆鼎金變身雙湖公園，鄰近公園的仁武區大灣國中一帶建案無不標榜與綠意為鄰，愈蓋愈多。但國人因心理上難以去除公園前身是風水地的根深蒂固印象，目前使用率偏低，一大片公園經常看不到幾個人。

高雄市養工處表示，主要是因為在公園各入口處製作太多指示牌面，恐會造成視覺凌亂，反而破壞市容觀瞻，目前雙湖公園仍是休養靜息階段，待使用人口增長到一定程度，若有需要加設道路指示標誌，會規畫處理。此外，現階段是將雙湖公園的道路指標公告在雙湖公園官網上，民眾可隨時上網查閱，若高齡長輩們不擅使用3C產品，會設法克服。

整頓後的雙湖公園平日很少有人來此運動，下方就是殯儀館用地。記者徐白櫻／攝影
整頓後的雙湖公園平日很少有人來此運動，下方就是殯儀館用地。記者徐白櫻／攝影
覆鼎金改造前滿山墓塚，外界觀感不佳，現在栽種林木綠意盎然。記者徐白櫻／攝影
覆鼎金改造前滿山墓塚，外界觀感不佳，現在栽種林木綠意盎然。記者徐白櫻／攝影

黃柏霖 森林公園 高雄市

延伸閱讀

禁外縣市民眾用市內健身房被批歧視 高市府：防疫從嚴

高雄男缺錢偷兩大袋廢鐵 太重壓凹輪胎騎車不穩被活逮

高雄藍軍分裂？ KK政線回應：沒有分裂本錢

高雄鳳山、鳥松無預警停電 路燈不亮街頭黑漆漆

相關新聞

禁外縣市民眾用市內健身房被批歧視 高市府：防疫從嚴

國內二級警戒暫定到9月6日止，各商業場所逐步解封，不過高雄市對健身房的防疫規範仍是「加嚴」狀態，有民眾反映，高市府禁止外...

因應金大生開學與中秋連假需求 金門縣府協調班機放大

因應新冠肺炎疫情趨緩，9月份學生陸續開學、中秋及國慶連假在即，近日金門的班機又出現「超級滿」的情況，金門縣政府今天表示，...

高雄「都市之肺」不易親近 要不要推廣很兩難

高雄覆鼎金移除墓塚後化身綠意盎然的雙湖森林公園，啟用多年人煙罕至，一般市民不會想去殯儀館的後山運動。高市議員黃柏霖說，公...

金門愛心龍眼義賣籌善款 楊鎮浯到場幫忙叫賣

金門縣身心障礙者家長協會門口有3棵年代久遠的龍眼樹，滿樹的果實義賣多年來，均獲得鄉親熱烈回響，今年因為金門缺雨，龍眼大豐...

手機整合智慧運輸整合市民卡 盧秀燕：認同趨勢

台中市交通行動服務計畫MaaS7月公告招標，市議員今質詢指出，MaaS是查詢、預約、付費及票證，通通整合在手機，做到便宜...

屏縣黑膠時代曲系列 邀請潘越雲10月演藝廳開唱

屏東縣政府延續去年黑膠音樂會掀起經典復古風潮，今年邀請出道40年的美聲歌后潘越雲，10月17日首次在屏東演藝廳開唱，偕同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。