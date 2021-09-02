高雄「都市之肺」不易親近 要不要推廣很兩難

高雄覆鼎金移除墓塚後化身綠意盎然的雙湖森林公園，啟用多年人煙罕至，一般市民不會想去殯儀館的後山運動。高市議員黃柏霖說，公園沿途指示不清，不利推廣運動休閒。高雄市養工處表示，製作太多指示牌面，恐會造成視覺凌亂；公園仍在休養階段，使用人口增長到一定程度，若有需要再加設道路指示標誌，建議從仁武大灣國中入口處進入公園比較適合。

覆鼎金曾是高雄學子口耳相傳的膽識測驗場域，墓塚多達一萬多座，經整頓成為雙湖森林公園，面積廣達25公頃，2018年完工啟用。市議員黃柏霖指出，覆鼎金墓塚遷移後，開高速公路從台南至高雄，放眼不再是滿山墳墓，雙湖公園綠意盎然值得肯定，但沿途指標不明顯，一般人找不到路進去，連他去會勘都迷路，此處公園可說是「都市之肺」，應跟市民休閒運動結合，別辜負綠地。

記者實測發現，根據導航指示，要進入公園須從鳥松納骨塔轉入，公園空蕩無人跡，沿途沒有指標。地方人士說，原是亂葬崗的覆鼎金變身雙湖公園，鄰近公園的仁武區大灣國中一帶建案無不標榜與綠意為鄰，愈蓋愈多。但國人因心理上難以去除公園前身是風水地的根深蒂固印象，目前使用率偏低，一大片公園經常看不到幾個人。