金門愛心龍眼義賣籌善款 楊鎮浯到場幫忙叫賣

金門縣身心障礙者家長協會門口有3棵年代久遠的龍眼樹，滿樹的果實義賣多年來，均獲得鄉親熱烈回響，今年因為金門缺雨，龍眼大豐收，今天特別辦義賣活動，包括金門縣長楊鎮浯、金湖鎮長陳文顧都到場幫忙叫賣促銷，獲得不少善心人士響應。

這場義賣活動今日上午11時舉行，包括縣府社會處長董燊、金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖、新市社區發展協會理事長林麗芬、金湖服務站主任陳錦章等人皆到場「身」援，同時擔任整修龍眼果實的義工。

楊鎮浯表示，社會上需要協助者眾多，照護弱勢民眾的社福機構，如家扶、創世、以及我們身心障礙者家長協會，都是直接接觸弱勢家庭、長照病患等等，也都是縣府非常關注的對象。會持續帶領同仁共同努力，給予弱勢照護團體最大支持力量，骨力打拚拚出金門好生活。

身心障礙者家長協會理事長楊淑欽表示，協會門口這一棵龍眼樹，每到夏天便結實纍纍，多年前在金湖民眾服務站主任陳向鑫提議下，多次舉辦龍眼義賣活動，來為協會籌措經費，也因此開始了歷次的龍眼愛心義賣活動。