手機整合智慧運輸整合市民卡 盧秀燕：認同趨勢

台中市交通行動服務計畫MaaS7月公告招標，市議員今質詢指出，MaaS是查詢、預約、付費及票證，通通整合在手機，做到便宜又方便的交通服務，建議擴大將市民卡的概念整合進來，結合市府周邊服務，提高市民使用意願；市長盧秀燕回應，方向認同，繼續努力。

交通局指出，為讓各項公共運具如高鐵、台鐵、公車、捷運、計程車、iBike及小黃公車等進行資源盤點並整合服務，交通局配合交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」持續推動市交通行動服務(MaaS)計畫。

交通局強調，各族群使用運具，電子支付使用需求增加，交通局已啟動辦理MaaS先期規劃招標，儘速推動專屬台中的MaaS系統。交通局也將與研考會研議，與市民卡整合的可行性，更方便好用。

民進黨議員張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中、黃守達、林德宇聯合質詢，張玉嬿表示，MaaS計畫是一個交通整合服務新概念，市民利用手機即可進行預約、選購套裝行程，提供即時客服服務，省時又省力。

她說，台中比高雄、台北晚規劃MaaS，應做得更完善先進，務必以手機APP為主、卡片為輔，導入QR Code的功能，方便查詢及持續擴充服務內容，給市民更多選擇、更多優惠。

謝志忠、王立任、張耀中、黃守達、林德宇建議市府，一定要推實質有感的好康，市民才有意願下載，不論旅遊服務或運輸套票服務，市民應享更優折扣，做到便宜又方便的交通服務。

議員建議，台中e指通是準市民卡概念，但99%的市民至今沒下載，應將市民卡的概念整合進MaaS，用手機整合相關實體、虛擬票證，推出實質有感的好康。

交通局長葉昭甫表示，MaaS整合e指通擴大服務，技術上可行，會與各局處協商；盧秀燕回應，認同議員的建議，朝這個方向繼續努力。