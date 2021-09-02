屏東高士神社重新開放 社區盼遊客遵守規定

公視戲劇「斯卡羅」播出後，大量遊客湧進屏東牡丹鄉高士野牡丹神社公園，有人沒戴口罩，並騷擾居民，社區關閉神社11天後重新開放，呼籲遊客遵守防疫規定及不要進入民宅。

「斯卡羅」戲劇背景是恆春半島的「羅妹號事件」與「牡丹社事件」，全台各風景區降級解封後，大量遊客湧向因「牡丹社事件」而興設的高士神社，神社位於野牡丹公園內。

高士社區發展協會秘書張美惠表示，降級後遊客較平日多出好幾倍，也因「斯卡羅」熱播，遊客比沒播時還要多，由於社區就在神社旁，遊客車子直接開到住宅區，甚至進到住宅區及民宅裡拍照，還有重機騎士的引擎聲破壞山上的寧靜，有遊客沒戴口罩，還逗弄小朋友，各種亂象讓居民相當反彈。

社區8月20日發出緊急公告，以「有些遊客無戴口罩」、「園區停車位不足」、「外來車輛逕行駛入部落」，因應部落防疫能量不足，為安全著想宣布關閉。神社直到昨天才開放，高士部落生態旅遊也採預約制。

神社關閉期間，社區派人駐守，有遊客進入就驅離，張美惠說，重新開放後，會派人宣導戴好口罩，保持社交距離，更請遊客不要進入部落生活區，尊重當地居民。

高士神社建於1939年，二戰後毀壞廢棄，日本神職人員佐藤健一為回饋日本311大地震台灣的捐助，耗資1000萬日圓於2015年重建完成，社區近年結合神社公園，發展融入排灣古婚禮、段木香菇、穀道體驗等部落生態旅遊遊程。