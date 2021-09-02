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屏縣黑膠時代曲系列 邀請潘越雲10月演藝廳開唱

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府延續去年黑膠音樂會掀起經典復古風潮，今年邀請出道40年的美聲歌后潘越雲，10月17日首次在屏東演藝廳開唱，音樂分享會9月3日正式啟售。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府延續去年黑膠音樂會掀起經典復古風潮，今年邀請出道40年的美聲歌后潘越雲，10月17日首次在屏東演藝廳開唱，音樂分享會9月3日正式啟售。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府延續去年黑膠音樂會掀起經典復古風潮，今年邀請出道40年的美聲歌后潘越雲，10月17日首次在屏東演藝廳開唱，偕同資深樂評人馬世芳，共同「唱」談時代下的音樂故事。

「就算你留戀開放在水中嬌豔的水仙，別忘了山谷裡寂寞的角落裡野百合也有春天…」，唱出渴望愛的不完美與自卑；「誰知花等人採，已經霜降日落西…」歌聲熨貼了女人受傷的心，潘越雲的歌聲是四到六年級生情傷時的心靈雞湯。

縣府文化處表示，1982年發行專輯《天天天藍》開始，潘越雲在華語樂壇的步伐從沒停過，多首經典陪伴媽媽和姐姐們一起成長，例如「我是不是你最疼愛的人」、「純情青春夢」、「情字這條路」等，至今仍是傳唱金曲，並有許多音樂人重新翻唱，而讓新世代重新認識民歌時代的好作品。

2020黑膠音樂會首次「留聲」在屏東演藝廳，在演藝廳彷彿重現錄音室的溫暖聲線，今年以「黑膠時代曲系列03─留聲潘越雲」帶來許多潘氏情歌，讓各時代的經典交織，以記憶中最有溫度的旋律，讓觀眾度過暖心的周日午後。

屏東演藝廳是台灣的地方表演廳所在設備及聲響效果要求最高的場館之一，除世界級的卡列拉斯等在此演出的藝術家外，也有許多錄音製作在廳內完成，以溫暖的質感襯托人聲以及器樂溫潤的聲響。在疫情影響之下，今年持續想以記憶中的好聲音，溫暖南國。

「黑膠時代曲系列03─留聲潘越雲」音樂分享會將在9月3日正式啟售，屏東藝遊卡會員享票價75折；屏東縣民、65歲以上年長者及學生另享有購票優惠，活動詳情及購票方式請至屏東演藝廳官方網頁或Facebook粉絲專頁查詢。

屏東縣政府延續去年黑膠音樂會掀起經典復古風潮，今年邀請出道40年的美聲歌后潘越雲，10月17日首次在屏東演藝廳開唱，音樂分享會9月3日正式啟售。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府延續去年黑膠音樂會掀起經典復古風潮，今年邀請出道40年的美聲歌后潘越雲，10月17日首次在屏東演藝廳開唱，音樂分享會9月3日正式啟售。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 音樂會

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