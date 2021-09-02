明霸克露橋斷橋 完成搶通工作！可望協調納管玉穗溪

中南部8月降下豪雨，位於高雄市桃源區的「明霸克露橋」慘遭土石巨流沖斷，重創南橫公路交通，包括復興、拉芙蘭、梅山三部落頓時與外隔絕。公路總局今於行政院會報告，已在8月25日完成搶通工作。至於未來是否將玉穗溪上游，協調農委會水保局納管為土石流潛勢溪流，交通部次長陳彥伯表示，與水保局合作建立預警機制，和監控系統都是未來會做考量的。

行政院今舉行院會，由交通部報告省道台20線明霸克露橋復原進度。交通部指出，8月22日行政院長蘇貞昌親自率隊挺進台20線南橫公路災區關切明霸克露橋搶修方案，並裁示短期方案應儘速闢建跨越沖積扇的臨時便道，搶通復興、拉芙蘭、梅山等三里對外交通，公路總局已於8月25日完成搶通作業。

交通部指出，河床便道目前已開放管制通行，蘇貞昌也提示需持續滾動檢討相關管制措施，在確保用安全下，滿足用路人通行需求。另請公路總局妥善規畫辦理中期修復方案，而長期方案在南橫公路地質水文進入穩定期時，也請繼續秉持工程專業，適時規劃採用「最順天，又能應人」的方案，打造永續安全的道路。

此次豪雨，造成明霸克露橋上游的玉穗溪溪水暴漲，沖垮明霸克露橋，農委會水保局日前指出，由於玉穗溪下只有一座橋，並無保全對象，所以水保局未將玉穗溪劃定為潛勢溪流，意指當玉穗溪有土石流發生的可能性時，下游不會收到來自水保局的燈號警告。

一般而言，水保局會針對有土石流高風險溪流做列管，目前合計共列管1726條潛勢溪流，並在颱風或熱帶性低氣壓等過境時，透過「有效累積雨量」和「降雨強度」觀測，發布黃色警戒，或紅色警戒，地方政府可依警戒疏散，或強制撤離民眾，以保障民眾安全。然而，水保局雖在高雄市桃源區列管17條土石流潛勢溪流，但近明霸克露橋區域，僅列管荖濃溪對岸的「布唐布那斯溪」（高市DF060），未將橋上游的玉穗溪納管。

對於交通部是否協調水保局納管？陳彥伯表示，中長期復建的時候，這是一個很重要要考慮的因素，未來是否跟水保局做合作，建立相關預警機制，或監控系統，都是交通部會來考量的。

陳彥伯也指出，此次便道的開通，其實已經朝跨機關合作的方向進行，蘇貞昌也在院會中特別強調跨機關合作的重要性，有關這部分，交通部已有做處理。