愛在高崗上！印度神父接地氣 發揮多語優勢博感情

來自印度的聖方濟天主堂神父裴安堂移居台灣16年，4年前被派到高雄桃源區服務，他很接地氣，入境隨俗學習布農族語，和部落居民打成一片，教居民煮正宗印度咖哩，也學習種菜，把桃源區當第二故鄉。裴安堂帶領部落青年幫弱勢家庭修繕房屋，他說，做公益不一定只有給錢一途，他發揮感染力，助人也凝聚部落情感。

40歲裴安堂能說流利的國語，也看得懂中文字，也能說簡單的布農族語、閩南語，加上在印地語、英語，擁有多語專長、跨文化優勢，加上隨和、溫暖個性，讓他總是能與人拉近距離，適應能力也強。

裴安堂家鄉Karwar在印度南方，他描述著，當地靠近阿拉伯海，有海港、有山區，和高雄環境相似，感覺格外親切，他心底想著「真是美好的緣分！」

16年前踏進台灣，隸屬高雄教區，裴安堂在高屏地區陸續轉換多處服務據點，4年前在高雄桃源區傳教25年的瑞士神父賈斯德因病辭世，裴安堂接棒。

12年前八八風災重創高雄山區，當時賈斯德神父人在香港轉機準備要前往瑞士，見媒體報導桃源區災情慘重，他取消行程趕回台灣，他當時說「我的羊有難，豈可見死不救」，這席話深植在居民心中。裴安堂說，他的使命是延續賈神父大愛精神，對教友、非教友沒有差別心，希望將正能量傳遞給更多人。

裴安堂活動力強，除了結合社區力量守護長輩，部落青年也是他關懷的重點，他希望引導年輕人找人生目標，先有灑種才能開出更多希望花朵。

教堂旁有個開心農場，是教友提供的地，他種高麗菜、茄子、秋葵等，除自己吃，也分享給居民。裴安堂說，部落互助風氣盛，是他最感動之處。裴安堂父母曾到台灣2趟，看到兒子用心融入當地，也覺得欣慰。