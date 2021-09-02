禁外縣市民眾用市內健身房被批歧視 高市府：防疫從嚴

國內二級警戒暫定到9月6日止，各商業場所逐步解封，不過高雄市對健身房的防疫規範仍是「加嚴」狀態，有民眾反映，高市府禁止外縣市人士使用市內健身房，影響到持用跨區會員卡民眾的權益，質疑歧視外縣市運動人口。高市運動發展局表示，由於國內尚有零星個案發生，為杜絕防疫破口，仍暫不開放外縣市民眾在高雄使用健身房。

高雄市政府從7月27日開放健身房後，至今禁止連鎖健身房的外縣市會員到高雄市場館運動，高雄市會員卻可全台走透透，被質疑「單方面的作法」已影響健身會員權益。

一名陳姓消費者指出，他平日在台南工作、假日返回高雄，習慣天天上健身房，購買跨區使用的健身會員卡，疫情前兩地都可以使用；9月1日去高雄分店健身時卻被告知因疫情關係不可跨縣市使用。他質疑高雄市健身房比外縣市已晚半個月開放，現在疫情趨緩，又不准外縣市跨區使用，歧視外縣市運動人口，不讓喜歡運動的人來高雄運動。

高雄市運動發展局表示，高雄市對於轄內健身房的防疫管制，多比照中央防疫指引，包括必須戴口罩、維持1.5公尺社交距離，健身設備須間隔使用，場館面積扣除公共空間及廁所，最高容留人數為50%；教練不管有無打過疫苗，每7天需快篩一次。此外廁所、設備每小時清消一次，可攜式設備會員最好自備，不相互借用，蒸氣式烤箱、三溫暖仍不能開放，淋浴部分今午會再做討論。

不過截至目前，高市仍禁止外縣市民眾來高雄健身房消費，運發局運動產業科股長楊富閔說明，由於其他縣市仍有確診案例產生，市長擔心外縣市民來高雄出差或遊玩時使用轄區健身房，易造成防疫破口，暫時仍不允外縣市民眾跨區使用健身房。

高市運發局不諱言，日來也接獲不少業者及民眾反映，不能跨區使用健身房，帶來不便，但基於防疫考量，高雄還是從嚴處理。但表示本土案例若持續加0，會向市長建議適度鬆綁。