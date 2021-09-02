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衛武營歌劇院解封大戲《光華之君》 演出台版源氏物語

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市國與唐美雲歌仔戲劇團多次合作。圖／衛武營提供
高市國與唐美雲歌仔戲劇團多次合作。圖／衛武營提供

衛武營歌劇院降級解封後的首檔大戲，9月25、26日將推出高雄市國樂團與唐美雲歌仔戲劇團的《光華之君》，此劇榮獲32屆傳藝金曲獎六大獎項入圍提名，改編自日本文學經典《源氏物語》，角色原形挪借原著作者紫式部與其創造的主角光源氏，由國家文藝獎得主唐美雲與京劇小天后黃宇琳分別飾演光華君與藤夫人，是台版的源氏物語。

《光華之君》由高雄市國樂團現場音樂演出，高市國與唐美雲歌仔戲團已合作多齣膾炙人口的精緻大型製作，烘托展現此劇深情細膩動人的氛圍。在跨界合作方面，高市國近年來與許多歌仔戲劇團共同演出，2016年起與陳昭香、郭春美一起獻唱《逐夢上弦樂》，與歌仔天王尬戲的《戲弦曲》，與台灣豫劇團合演《豫見繁花開》，與歌后周蕙合唱的《美麗的約定》等，從國樂走出傳統民族音樂路線。

衛武營表示，10月2、3日京劇與交響樂撞擊的《快雪時晴》，國光劇團首度與高雄市交響樂團攜手合作於衛武營歌劇院登場，展開東西方文化藝術的相遇。將由指揮簡文彬領軍與高雄市交響樂團聯合演出，共譜京劇與交響樂的精彩樂章。

交響樂團 高雄市 國樂

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