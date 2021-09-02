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高士神社遊客亂象嚇壞居民 關閉11天重開籲相互尊重

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣牡丹鄉高士社區近年結合神社公園，發展融人排灣古婚禮、段木香菇、穀道體驗等部落生態旅遊遊程，疫情降級後採預約制。圖／讀者提供
屏東縣牡丹鄉高士社區近年結合神社公園，發展融人排灣古婚禮、段木香菇、穀道體驗等部落生態旅遊遊程，疫情降級後採預約制。圖／讀者提供

全台各景區降級解封，加上公視以19世紀恆春半島瑯嶠十八番社為背景的史詩戲劇「斯卡羅」熱播，近年爆紅的屏東縣牡丹鄉高士野牡丹神社公園湧現出遊人潮，卻出現少部分遊客未戴口罩、大聲喧嘩、亂入居民住宅區拍照等亂象，引發居民反彈，社區有鑑於部落防疫能量不足，關閉神社公園11天後於昨天開放，籲請遊客做好防疫並尊重當地居民生活。

高士野牡丹神社公園因遍植野牡丹花且有日本神社而得名，海拔300公尺， 坐擁開闊的視野，可眺望八瑤灣和太平洋，兩邊各有一排排歐式斜頂木屋，是莫拉克颱風後建造的永久屋，有遺世獨立的幽靜感；高士神社建於1939年，二戰後毀壞廢棄，日本神職人員佐藤健一為回饋日本311大地震台灣的捐助，耗資1000萬日圓於2015年重建完成，社區近年結合神社公園，發展融人排灣古婚禮、段木香菇、穀道體驗等部落生態旅遊遊程，成為爆紅景點。

全台景區、旅宿、餐飲降級解封之際，加上「斯卡羅」熱映，高士神社公園上月中旬起每天都湧入大量遊客，社區上月20日發出緊急公告，以「有些遊客無戴上口罩」、「園區停車位不足」、「外來車輛逕行駛入部落」，因應部落防疫能量不足，為了安全著想宣布關閉，直到昨天才開放，高士部落生態旅遊也採預約制。

高士社區發展協會秘書張美惠說，降級後遊客較平日多出好幾倍，遊客只是到神社公園周邊拍照散步，但部分遊客卻將車子直接開到住宅區，甚至進到住宅區亂拍，還有重機騎士轟隆的引擎聲，也有遊客未戴口罩，不僅干擾居民生活，在長輩居多的部落是一大風險，重新開放後會派人宣導戴好口罩，保持社交距離，更請遊客不要進入部落生活區，尊重當地居民生活。

近年爆紅的屏東縣牡丹鄉高士野牡丹神社公園，誰降級後湧現出遊人潮，卻出現少部分遊客未戴口罩、亂入居民住宅區拍照等亂象，社區關閉神社公園10天後於昨天開放。圖／讀者提供
近年爆紅的屏東縣牡丹鄉高士野牡丹神社公園，誰降級後湧現出遊人潮，卻出現少部分遊客未戴口罩、亂入居民住宅區拍照等亂象，社區關閉神社公園10天後於昨天開放。圖／讀者提供

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