高市南區廠爆收賄圖利！環保局：更新系統加強輪調稽核

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓技工，涉嫌與已離職技工張姓民間廢棄物處理業者等人掛勾，長期透過竄改電腦系統方式短報進場垃圾重量、收取回扣，至少圖利6間業者上億元。南區資源回收廠長林燦銘表示，地磅資訊系統已更新，未來也會對工作人員進行輪調，杜絕弊端。

林燦銘表示，對於載運車輛廢棄物重量短報的情形，內部也想不通，所以一直懷疑是電腦系統，目前內部清查是這三、四年資料比較有問題。

外界質疑此現象若存在多年，為何未稽查出來？林燦銘表示，有時與稽查時間、稽查頻率有關，除非剛好在這個點上。但稽核動作就是能夠發現盲點，做相關的改進，這次就是環保局透過查核而發現的。

至於要如何改善弊端？林燦銘說，包括整個地磅系統更新，未來針對地磅系統人員的管理，也會進行工作輪調，將稽核的頻率拉高，不允許這樣的情形再發生。