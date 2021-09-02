快訊

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市南區廠爆收賄圖利！環保局：更新系統加強輪調稽核

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
資源回收車載運廢棄物到高市南區資源回收廠，都須先經過地磅。圖／高雄市環保局提供
資源回收車載運廢棄物到高市南區資源回收廠，都須先經過地磅。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓技工，涉嫌與已離職技工張姓民間廢棄物處理業者等人掛勾，長期透過竄改電腦系統方式短報進場垃圾重量、收取回扣，至少圖利6間業者上億元。南區資源回收廠長林燦銘表示，地磅資訊系統已更新，未來也會對工作人員進行輪調，杜絕弊端。

林燦銘表示，對於載運車輛廢棄物重量短報的情形，內部也想不通，所以一直懷疑是電腦系統，目前內部清查是這三、四年資料比較有問題。

外界質疑此現象若存在多年，為何未稽查出來？林燦銘表示，有時與稽查時間、稽查頻率有關，除非剛好在這個點上。但稽核動作就是能夠發現盲點，做相關的改進，這次就是環保局透過查核而發現的。

至於要如何改善弊端？林燦銘說，包括整個地磅系統更新，未來針對地磅系統人員的管理，也會進行工作輪調，將稽核的頻率拉高，不允許這樣的情形再發生。

洪姓技工月薪3萬多元，以賓士車代步，住處搜出數百萬元現金、多支名表。林燦銘表示，洪姓技工在此單位已十幾年，也算資深。媒體報導洪姓技工的奢華行為，因為屬私生活，環保局不太涉入此部分，平常上班情形還好，並沒有很高調，未來會留意員工的日常生活。

高市南區資源回收廠爆收賄圖利，南區廠長林燦銘表示，已更新地磅資源系統，將加強工作人員輪調及稽核頻率。記者徐如宜／攝影
高市南區資源回收廠爆收賄圖利，南區廠長林燦銘表示，已更新地磅資源系統，將加強工作人員輪調及稽核頻率。記者徐如宜／攝影

資源回收 廢棄物

延伸閱讀

怒火燒！大型養豬場臭氣沖天 義竹鄉民與業者開會協調

高市鳳山等3區路燈不亮 台電1小時內修復完成

新北推「不塑集點」 店家加碼優惠響應

高市資收廠技工爆圖利業者 開名車住處搜出現金和名表

相關新聞

禁外縣市民眾用市內健身房被批歧視 高市府：防疫從嚴

國內二級警戒暫定到9月6日止，各商業場所逐步解封，不過高雄市對健身房的防疫規範仍是「加嚴」狀態，有民眾反映，高市府禁止外...

高市南區廠爆收賄圖利！環保局：更新系統加強輪調稽核

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓技工，涉嫌與已離職技工張姓民間廢棄物處理業者等人掛勾，長期透過竄改電腦系統方式短報進場垃圾...

高士神社遊客亂象嚇壞居民 關閉11天重開籲相互尊重

全台各景區降級解封，加上公視以19世紀恆春半島瑯嶠十八番社為背景的史詩戲劇「斯卡羅」熱播，近年爆紅的屏東縣牡丹鄉高士野牡...

屏縣黑膠時代曲系列 邀請潘越雲10月演藝廳開唱

屏東縣政府延續去年黑膠音樂會掀起經典復古風潮，今年邀請出道40年的美聲歌后潘越雲，10月17日首次在屏東演藝廳開唱，偕同...

明霸克露橋斷橋 完成搶通工作！可望協調納管玉穗溪

中南部8月降下豪雨，位於高雄市桃源區的「明霸克露橋」慘遭土石巨流沖斷，重創南橫公路交通，包括復興、拉芙蘭、梅山三部落頓時...

愛在高崗上！印度神父接地氣 發揮多語優勢博感情

來自印度的聖方濟天主堂神父裴安堂移居台灣16年，4年前被派到高雄桃源區服務，他很接地氣，入境隨俗學習布農族語，和部落居民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。