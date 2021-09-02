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高市南區廠爆收賄圖利！環保局：更新系統加強輪調稽核
高雄市環保局南區資源回收廠洪姓技工，涉嫌與已離職技工張姓民間廢棄物處理業者等人掛勾，長期透過竄改電腦系統方式短報進場垃圾重量、收取回扣，至少圖利6間業者上億元。南區資源回收廠長林燦銘表示，地磅資訊系統已更新，未來也會對工作人員進行輪調，杜絕弊端。
林燦銘表示，對於載運車輛廢棄物重量短報的情形，內部也想不通，所以一直懷疑是電腦系統，目前內部清查是這三、四年資料比較有問題。
外界質疑此現象若存在多年，為何未稽查出來？林燦銘表示，有時與稽查時間、稽查頻率有關，除非剛好在這個點上。但稽核動作就是能夠發現盲點，做相關的改進，這次就是環保局透過查核而發現的。
至於要如何改善弊端？林燦銘說，包括整個地磅系統更新，未來針對地磅系統人員的管理，也會進行工作輪調，將稽核的頻率拉高，不允許這樣的情形再發生。
洪姓技工月薪3萬多元，以賓士車代步，住處搜出數百萬元現金、多支名表。林燦銘表示，洪姓技工在此單位已十幾年，也算資深。媒體報導洪姓技工的奢華行為，因為屬私生活，環保局不太涉入此部分，平常上班情形還好，並沒有很高調，未來會留意員工的日常生活。
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