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高雄市衛生局查飲品茶葉原料 2件農藥殘存！

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市衛生局啟動飲品稽查抽驗計畫，查出2件農藥殘留的茶品原料。記者王昭月／翻攝
高雄市衛生局啟動飲品稽查抽驗計畫，查出2件農藥殘留的茶品原料。記者王昭月／翻攝

炎炎夏日，涼飲冰品最暢銷，不過高雄市衛生局今年4月起針對手搖飲店、大腳桶、青草茶飲店、咖啡店、超商、冰果店等場所稽查抽驗，151件檢體中查出2件青草茶原料農藥超標、1件冰品與2件茶飲不符衛生標準，農藥超標部分依法可罰6萬以上、2億以下罰款。

高雄市衛生局表示，這次共抽驗151件檢體，含飲料80 件、冰塊及冰品31 件、配料25件、茶葉15件，其中116件初驗結果有8件不符規定，要求業者限期改善，複驗仍有3件不合規定，已移請衛生局辦理。

另抽驗15件茶葉原料，也查出2件（白鶴靈芝與薄荷）有農業殘留，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。已要求同批產品下架並追溯來源，移衛生局處辦。

衛生局表示，衛生指標菌如果超過標準，即表示業者在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。依食品安全衛生管理法，限期改正而未改正者，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

為維護市民食的安全，衛生局提醒消費者選購商譽良好的店家商品，最好在購買後2小時內食用完畢，或以適當溫度存放，以免造成細菌滋生或變質。

高雄市衛生局啟動飲品稽查抽驗計畫，查出2件農藥殘留的茶品原料。記者王昭月／翻攝
高雄市衛生局啟動飲品稽查抽驗計畫，查出2件農藥殘留的茶品原料。記者王昭月／翻攝
高雄市衛生局啟動飲品稽查抽驗計畫，4月至今查151件，有2件農藥殘留。記者王昭月／翻攝
高雄市衛生局啟動飲品稽查抽驗計畫，4月至今查151件，有2件農藥殘留。記者王昭月／翻攝

衛生局 冰品 抽驗

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