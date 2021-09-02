快訊

影／裝載硫酸曳引車台2線翻覆 硫酸溢流緊急動員善後

高鐵中秋疏運加開184班次＋釋出票數 周六開搶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旗山淹怕了 高市府5年砸6.1億治水

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府在旗山地區砸6.1億治水，欲解決旗山居民飽受淹水之苦。圖／高雄市水利局提供
高雄市政府在旗山地區砸6.1億治水，欲解決旗山居民飽受淹水之苦。圖／高雄市水利局提供

高雄旗山過去逢颱風大雨就飽受淹水之苦，包括莫拉克、凡那比、梅姬等颱風都造成旗山慘重災情。高雄市政府從2016年起共投入6.1億元經費治水，水利局科長龔清志表示，上月盧碧颱風的暴雨就沒造成旗山淹水，水退得快。

水利局表示，旗山第五號排水是市區排水連接旗山溪的主要水道，起點自旗山堤防交界處，終點為旗山北側監理站，水利局自103年起即針對第五號排水及匯入的支流進行排水整治規劃，2016年起共投入治水經費6.1億元，包括旗山五號及二號排水，各項工程於2019年完工。

除了治水硬體設備外，水利局也打造水環境，在旗山區主要的旗山五號、二號排水河岸設置護欄、步道，栽植樹木塑造1.5公里的林蔭廊道，並串聯洪厝公園、旗山溪地景橋、旗山老街及天后宮媽祖廟等觀光景點，高雄市政府表示，這不僅提升旗山地區觀光價值，帶動地方永續發展，更逐步打造防洪安全與生態環境共存之宜居城市。

另外水利局也於去年投入4500萬進行五號排水二期工程，改善排水渠道斷面不足的問題，預計今年完工後可改善民生二街、簡易法庭周邊淹水問題。

高雄市水利局也在旗山栽植樹木，塑造1.5公里的林蔭廊道。圖／高雄市水利局提供
高雄市水利局也在旗山栽植樹木，塑造1.5公里的林蔭廊道。圖／高雄市水利局提供
高雄市政府在旗山地區砸6.1億治水，改善排水狀況。圖／高雄市水利局提供
高雄市政府在旗山地區砸6.1億治水，改善排水狀況。圖／高雄市水利局提供

盧碧颱風 治水 淹水

延伸閱讀

東石臥龍橋阻礙排水 中央補助抬高3.59公尺重建

新北市府整治中和國光街排水系統 解決淹水問題

台南曾文溪排水橋梁改建 安南區淹水可望改善

新北水利局「鎮邪寶物」 90包綠色乖乖打造平安龜

相關新聞

旗山淹怕了 高市府5年砸6.1億治水

高雄旗山過去逢颱風大雨就飽受淹水之苦，包括莫拉克、凡那比、梅姬等颱風都造成旗山慘重災情。高雄市政府從2016年起共投入6...

保育爭議下 橋科通過環評審查

環保署環評大會昨審查通過高雄橋頭科學園區開發計畫，此案將徵收全台第一個中崎有機農業專區，且衝擊一級保育類動物草鴞棲地，周...

高雄又見天坑 貨車受困

高雄又見天坑！昨天高雄天氣晴朗，陳姓貨車駕駛行經鼓山區中華一路一帶，左輪陷入長約1.6公尺、深約1.5公尺坑洞，車輛受困...

屏東恆春八卦磚窯 變身觀光景點

屏東縣恆春古城牆旁有座一甲子前興建的磚窯廠，因建築造型如八卦，地方稱為「八卦窯」，是好風水象徵，傳統磚窯工廠關廠後，20...

高雄市場青年創業補助 申請至月底

傳統市場常給外界陰暗、潮濕，商品雜亂無章的負面觀感，文青風不僅存在咖啡店或書店，近年在相關經費補助下，高雄傳統市場出現風...

馬頭山新舊開發案 居民皆反彈

位於高雄內門、旗山、田寮三區交界的馬頭山，過去因廢棄物掩埋場開發案引發爭議，近期又因寧衛關係企業大兆循環經濟公司有意在周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。