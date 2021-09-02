旗山淹怕了 高市府5年砸6.1億治水

高雄旗山過去逢颱風大雨就飽受淹水之苦，包括莫拉克、凡那比、梅姬等颱風都造成旗山慘重災情。高雄市政府從2016年起共投入6.1億元經費治水，水利局科長龔清志表示，上月盧碧颱風的暴雨就沒造成旗山淹水，水退得快。

水利局表示，旗山第五號排水是市區排水連接旗山溪的主要水道，起點自旗山堤防交界處，終點為旗山北側監理站，水利局自103年起即針對第五號排水及匯入的支流進行排水整治規劃，2016年起共投入治水經費6.1億元，包括旗山五號及二號排水，各項工程於2019年完工。

除了治水硬體設備外，水利局也打造水環境，在旗山區主要的旗山五號、二號排水河岸設置護欄、步道，栽植樹木塑造1.5公里的林蔭廊道，並串聯洪厝公園、旗山溪地景橋、旗山老街及天后宮媽祖廟等觀光景點，高雄市政府表示，這不僅提升旗山地區觀光價值，帶動地方永續發展，更逐步打造防洪安全與生態環境共存之宜居城市。