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高市鳳山等3區路燈不亮 台電1小時內修復完成

中央社 / 高雄1日電

民眾反映，高雄鳳山、大寮、鳥松區大範圍路燈不亮。對此，高雄市工務局今天表示，獲報1小時內，台電已經派員修復完成，疑似因配電變電所出口處路燈開關故障所致。

民眾反映，鳳山區路燈大範圍不亮，地區包含鳳山東門里、誠智里、鎮西里等多處，大寮區河堤路一段及義和路、後庄街與濱南街，以及鳥松區水管路、神農路及美山路沿線等處也出現同樣情形。

對此，高雄市工務局養工處表示，晚間6時40分接獲通報，立即派員至現場巡查，並第一時間通知台電公司處理，並已於7時25分修復送電。路燈陸續放亮中，養工處亦加強人員全區域再次巡檢確認，確保用路人照明安全。

養工處補充說明，經洽詢台電公司，事發原因是迴路控制器損壞，導致鳳山、鳥松區路燈送電跳脫，現在已完成修復送電。經區公所回報，鳥松區各里路燈已恢復照明、鳳山區建國路已全數放亮，將派員持續巡檢路燈。

台電公司說明，路燈不亮，不是民生用戶停電，接獲通報後即派員查修，已於晚間7時25分恢復路燈供電，經查是因台電鳳山配電變電所出口處台電路燈開關故障所致，對造成民眾不便深感抱歉。

另外，高雄市那瑪夏區今天清晨則因規模4.9地震影響，造成達卡努瓦部落從凌晨6時58分開始停電，經通報台電公司處理，已於上午8時多送電完成。

台電 高雄市

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