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金門路邊停車收費上路首日 警開出19張罰單

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城市區尖峰時段路邊停車格位一位難求的狀況，讓不少人印象深刻。記者蔡家蓁／攝影
金城市區尖峰時段路邊停車格位一位難求的狀況，讓不少人印象深刻。記者蔡家蓁／攝影

為解決金城市區尖峰時段路邊停車格位一位難求的狀況，金門縣府推動金城鎮鬧區路邊停車位收費，路邊停車收費上路的首日，金城分局也配合大執法，首日嚴格執法計取締違規停車19件，讓整條民生路的停車位難得出現淨空，不少民眾都覺得詫異，也有人說，臨時要處理事情，感覺車位好找多了！

金城區市區周邊商圈銀行、商家政府機關、診所鄰立，但是因為有部分店家長期佔用，讓不少民眾與觀光散客很難在市區找到空車位，尖峰時段常見市區道路違規停車，人車雜沓增加許多交通安全的疑慮，也影響民眾開車進入市區消費的意願。

縣府觀光處經過宣導近一個月，並自8月15日起試營運，今日正式展開路邊停車收費，原本昨天還一位難求的民生路上停車位，在今天上午8點多頓時清空，讓不少人說這樣淨空的情況，太難得了。

據了解，實施收費的首日，從上午9時到下午16時止，共計有260輛車次停放，平均每小時停放37輛，停車率約50%；讓車位周轉率大幅提高。

金城分局也配合展開大執法，分局長胡淑淨親自帶隊執法，包括民生路、民生路54巷、珠浦北路、浯江北堤等道路巡了一圈，金城警強力取締違規停車，首日計逕行告發19件，後續將持續執法，以維交通秩序。

縣府表示，為鼓勵民眾建立使用者付費習慣，縣府與委託民間公司規劃9月1日至15日，開立之停車繳費單據可獲得30元的加油金回饋，每車當日限一次，民眾可持路邊繳費單據，前往指定之加油站，依照兌換辦法，換取加油金30元。

縣府指出，收費不是目的，希望透過管理策略，將市區有限的公共資源活絡起來，讓更多的來客與民眾，能輪流使用，慢慢地將使用者付費的概念導入金門縣的路邊停車管理。

金門路邊停車位收費政策上路首日，讓整條民生路的停車位難得出現淨空。記者蔡家蓁／攝影
金門路邊停車位收費政策上路首日，讓整條民生路的停車位難得出現淨空。記者蔡家蓁／攝影
廠商委託的收費員，頂著豔陽，逐車進行計時收費作業。記者蔡家蓁／攝影
廠商委託的收費員，頂著豔陽，逐車進行計時收費作業。記者蔡家蓁／攝影

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