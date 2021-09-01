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金門辦路邊停車收費 首日警方告發19件違規停車案

中央社 / 金門縣1日電

金門縣金城鎮路邊停車收費今天啟動，首日警方告發了19件違規停車案。而為了鼓勵民眾建立「使用者付費」習慣，民眾可憑停車繳費單據換取新台幣30元加油金，期限到15日。

金門縣政府表示，市區觀光遊憩主要在金城鎮；但市區的路邊停車位經常被商家長期停放占用，民眾與觀光客很難在市區找到空車位；尖峰時段也常見違規停車，增加許多交通安全疑慮，也影響民眾開車進入市區消費意願。

為解決市區尖峰時段路邊停車格位一位難求狀況，縣府針對市區周邊商圈銀行、商家政府機關、診所林立的街道，以使用率最高的車位辦理停車收費；經過8月一整月的宣導，今天起正式收費。

為鼓勵並民眾建立「使用者付費」習慣，縣府更規劃今天到15日開立的停車繳費單據可獲得新台幣30元的加油金回饋（每車當天限用一次）。民眾可持繳費單據前往指定的加油站，換取加油金30元。

而縣警局金城分局也在停車收費的首日，同時也是開學的第一天，強力取締違規停車，逕行告發了19件。分局長胡淑淨表示，後續將持續執法，維護交通秩序。

前任縣長陳水在任內曾計劃在浯江北堤路停車場採行收費機制，但因民眾無法接受，而不了了之。因此，金城鎮路邊停車收費，可說是金門縣首辦。

縣府表示，收費不是目的，終極目標是讓各商圈都能因停車與交通的便利，創造有利商業活動的環境。

這次在金城鎮率先執行收費管理的路段為市區的路邊停車格，分別在民生路、民生路54巷、珠浦北路、浯江北堤路，收費時間為上午9時至下午8時，每30分鐘15元起。廠商派駐專人協助民眾繳費，不過，得知路邊停車開始收費，今天城區路邊停車格幾乎乏人問津。

金城鎮長李誠智表示，他在縣議員任內就曾提出停費收費機制，呼籲民眾守法，並建立「使用者付費」概念，，讓城區交通環境更好。

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