金門觀光業者急了！聯名向縣府陳請 盼取消機場快篩

隨著疫情趨緩，旅客入境金門到底要不要繼續快篩，引起討論，金門觀光產業公協會及業者昨聯合提交陳情書，建議撤除機場快篩站，增加台金航線運能，期盼縣府在防疫與縣民生計間取得新平衡。觀光處長丁健剛表示，會轉達業者心聲，讓縣府團隊作為政策判斷的參考。

新冠肺炎疫情影響下，金門從5月起至8月的遊客人次大減，影響在地觀光產業甚鉅，金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基代表各連署團體提出陳情書，由丁健剛代表接受。

陳成基表示，金門以觀光立縣，今年度各觀光產業損失慘重，希望縣府採取積極作為來保護鄉親，目前地區疫苗接種覆蓋率持續增加，未來是要學習和病毒共存的時代，期盼縣府在防疫與經濟間取得平衡點，在疫情時代下，零確診不是唯一訴求。參與連署單位包括金門縣旅館商業同業公會、旅行商業同業公會、遊覽車商業同業公會、金門縣觀光協會、觀光特產協會及昇恆昌公司。

丁健剛說明，只要在快篩量能允許下，觀光處會爭取將運輸量能提升至最大，觀光處為地方交通及觀光主管機關，一定會與業者站在同一陣線，轉達業者心聲，同時也會將陳情書在防疫會議上提出，讓縣府團隊作為政策判斷的參考。

觀光處進一步說明，自疫情以來，已辦理多次產業座談，深入了解產業需求，近期還將規劃辦理觀光產業線上職訓課程，並於9月初將委請各觀光相關公協會開始受理報名，課程共計規劃40小時，並納入各公協會角色，只要一年內從事旅宿業、旅行業、交通業、導覽業，並設籍本縣者，完訓將核發職訓津貼(每8小時給予新臺幣800元整)，同時本年度更放寬申請資格，排除年齡、領有老年給付等限制，亦洽請衛生單位辦理觀光業者關心之防疫確診SOP課程。