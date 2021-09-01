愛河觀景橋完工 高雄綠園道走完最後一哩路

高雄市長陳其邁表示，從2006年高雄鐵路地下化工程開始，經過15年時間，愛河景觀橋趕在8月結束前完工，代表橫跨左營至鳳山的15.37公里高雄綠園道工程，走完「最後一哩路」。

趁著8月尾聲，高雄市長陳其邁深夜在臉書發文分享愛河景觀橋，他說，從2006年開始高雄鐵路地下化工程，漫長15年過去，愛河橋的改造如期完工，象徵綠園道最後一哩路100%終於完工。

愛河景觀橋為行人及自行車共用的景觀橋，長90公尺、最寬達13.6公尺，完工後主橋燈光設計，平日以代表海洋生物的暖黃光呈現，假日則以代表海洋的藍色、代表珊瑚的粉色交錯變化，橋上也種植大王仙丹、洋紅仙丹綠化增添盎然生機。

而高雄鐵路地下化後，舊鐵道搖身一變成為綠園道，全長15.37公里、總面積71.3公頃，自左營區新左營車站以南，一路延伸到鳳山區大智陸橋以西，包含左營、高雄、鳳山三個計畫，縫合了都市的紋理，搖身一變成為美麗新公園。

綠園道依地方特色營造設計主題，在美術館站，步道結合美術館站區地形變化；愛河鐵道段，則將舊有林業印象與園道結合，象徵歷史軌跡。三塊厝以日式車站造型營造懷舊風格、高雄車站打造出門戶意象，科工館以星球廣場為主題。

新工處表示，園道工程完工後可縫合都市紋理，消弭鐵路兩側地區發展阻隔，帶動沿線土地整合利用，創造交通便利與自然生態環境等諸多效益，提升高雄都市景觀意象，藉城市空間改造，拉近民眾與城市的距離。