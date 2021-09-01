快訊

醫界女柯南 抽絲剝繭拯救受虐兒

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

愛河觀景橋完工 高雄綠園道走完最後一哩路

中央社 / 高雄1日電

高雄市長陳其邁表示，從2006年高雄鐵路地下化工程開始，經過15年時間，愛河景觀橋趕在8月結束前完工，代表橫跨左營至鳳山的15.37公里高雄綠園道工程，走完「最後一哩路」。

趁著8月尾聲，高雄市長陳其邁深夜在臉書發文分享愛河景觀橋，他說，從2006年開始高雄鐵路地下化工程，漫長15年過去，愛河橋的改造如期完工，象徵綠園道最後一哩路100%終於完工。

愛河景觀橋為行人及自行車共用的景觀橋，長90公尺、最寬達13.6公尺，完工後主橋燈光設計，平日以代表海洋生物的暖黃光呈現，假日則以代表海洋的藍色、代表珊瑚的粉色交錯變化，橋上也種植大王仙丹、洋紅仙丹綠化增添盎然生機。

而高雄鐵路地下化後，舊鐵道搖身一變成為綠園道，全長15.37公里、總面積71.3公頃，自左營區新左營車站以南，一路延伸到鳳山區大智陸橋以西，包含左營、高雄、鳳山三個計畫，縫合了都市的紋理，搖身一變成為美麗新公園。

綠園道依地方特色營造設計主題，在美術館站，步道結合美術館站區地形變化；愛河鐵道段，則將舊有林業印象與園道結合，象徵歷史軌跡。三塊厝以日式車站造型營造懷舊風格、高雄車站打造出門戶意象，科工館以星球廣場為主題。

新工處表示，園道工程完工後可縫合都市紋理，消弭鐵路兩側地區發展阻隔，帶動沿線土地整合利用，創造交通便利與自然生態環境等諸多效益，提升高雄都市景觀意象，藉城市空間改造，拉近民眾與城市的距離。

愛河 鐵路地下化 美術館

延伸閱讀

高雄橋頭科環評過關！ 年底可望開放企業選地

發展漁電共生 高雄簽備忘錄再祭防墜補助

向優質影音人才招手！高流中心音浪塔開放青創者進駐

影／高雄天坑再現！貨車受困1.5米深坑洞 幸無人受傷

相關新聞

美得像置身歐日、卻是台灣獨有！屏東圖書館怎麼變這麼美？

令人心動的屏東日常再+1！老圖書館翻新後，在市中心就能坐擁整片玻璃牆的森林，美得像日本雜誌場景。讀累了看樹打盹，公共建築不再嚴肅，而是像生活一樣能自在分心。

向優質影音人才招手！高流中心音浪塔開放青創者進駐

高雄市府文化局公布「高雄流行音樂中心音浪塔影音築港計畫」，向優質影音產業人才招手，開放20至45歲青年創業者進駐高雄流行...

影／高雄天坑再現！貨車受困1.5米深坑洞 幸無人受傷

高雄今天天氣晴朗炎熱，不過在中午一點左右中華路與明誠路口在慢車道上又出現道路坑洞，一輛載運泰國蝦的小貨車不慎陷落受困，駕...

金門農會輔導黑蒜變肉乾 黑蒜頭金豬條玩創意搶先上市

金門大地一帶農田沙土濕潤，當地蔬菜產銷班農友所種植的蒜頭辛辣夠味，顆粒大又飽滿，以大地蒜頭為原料研發出的「黑蒜頭」，被視...

今起禁廚餘養豬 屏東堆肥、焚化去化廚餘 防堵非洲豬瘟

防堵非洲豬瘟，今起全台禁止廚餘養豬一個月，屏東縣是全台第二多廚餘養豬場，縣內有102場，屏東縣環保局指出，研擬養豬廚餘收...

高雄大晴天也冒「天坑」深1.5米吞掉貨車左前輪

高雄市中華、明誠路口今中午出現路基塌陷，陳姓男子駕駛3.49公噸貨車行經「天坑」路段時，左前輪陷入塌陷路面，所幸未受傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。