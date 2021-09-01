為身障居家照顧者紓壓 屏南「愛底家」據點啟用

為讓長期處於照護壓力下的身心障礙居家照護者有「喘息」機會，屏東縣政府繼在屏北、屏中地區有設立專門服務身心障礙照護者據點，選在屏南地區恆春鎮的據點「愛底家」今天啟用，服務對象涵蓋恆春鎮、車城鄉、滿洲鄉、牡丹鄉身心障礙者配偶和共同生活家屬；不僅提供音樂舒療、筋絡按摩、創意手作課程供紓壓放鬆，也是照顧者互助的解憂平台。

「這是提供身障居家照護者一個暫時歇息、補充能量的好所在！」縣府社會處身心障礙福利科長林聖峯說，恆基是照顧「台灣尾」民眾的重要社福夥伴，和恆基合作成立「愛底家」身障家照據點，也是屏東最南端的照顧服務據點，一個舒適、優質的環境令人驚艷，且交通方便，是身障家照者休息、充電的最佳去處，類似日本的「解憂雜貨店」，也是繼屏北、屏中地區第3個設立的據點。

恆基院長黃健榮表示，「愛底家」的成立，讓過去時常被忽略的身障家照者身心靈需要被聽見、被看見，成為身障家照者強而有力的後盾；感謝屏東縣政府肯定恆基的社福工作，攜手讓服務遍及更廣，照顧到更多的偏遠鄉親，恆基有醫護團隊、社工團隊和院牧部等跨專業領域，為恆春半島居民提供更貼切的全方位服務。

「愛底家，服務底家，據點夥伴以愛陪伴，讓身心障礙居家照護者不再感到孤單、無助！」恆基社服部主任廖玉貴說，它兼顧關心與照顧的使命，服務恆春半島車城鄉、恆春鎮、滿州鄉與牡丹鄉等身障照顧者，提供筋絡按摩及健身器材、音樂舒療、創意手作、心理諮商、照顧技巧訓練、到府指導等多元免付費的實用課程，扶持身障家照者不再孤單面對，也是照顧者心靈交流和互助的平台。

身障家照者在日常當中默默守護著身心有缺陷的家人，卻從未被看見，「愛底家」今天啟用，恆基邀請原鄉及恆春鎮多位身障家照者代表到場，有父母照顧兒女、兒女照顧父母、也有阿姨照顧外甥女，每個照顧者的背後，都有段不為外人知道動人、刻骨銘心的故事，他們也感謝身障家照者的身心靈需要被重視。