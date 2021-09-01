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為身障居家照顧者紓壓 屏南「愛底家」據點啟用

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府和恆春基督教醫院合作在恆春鎮設立的身障居家照護者服務據點「愛底家」今天啟用，不僅提供音樂舒療、筋絡按摩、創意手作課程供紓壓放鬆，也是照顧者互助的解憂平台。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府和恆春基督教醫院合作在恆春鎮設立的身障居家照護者服務據點「愛底家」今天啟用，不僅提供音樂舒療、筋絡按摩、創意手作課程供紓壓放鬆，也是照顧者互助的解憂平台。記者潘欣中／攝影

為讓長期處於照護壓力下的身心障礙居家照護者有「喘息」機會，屏東縣政府繼在屏北、屏中地區有設立專門服務身心障礙照護者據點，選在屏南地區恆春鎮的據點「愛底家」今天啟用，服務對象涵蓋恆春鎮、車城鄉、滿洲鄉、牡丹鄉身心障礙者配偶和共同生活家屬；不僅提供音樂舒療、筋絡按摩、創意手作課程供紓壓放鬆，也是照顧者互助的解憂平台。

「這是提供身障居家照護者一個暫時歇息、補充能量的好所在！」縣府社會處身心障礙福利科長林聖峯說，恆基是照顧「台灣尾」民眾的重要社福夥伴，和恆基合作成立「愛底家」身障家照據點，也是屏東最南端的照顧服務據點，一個舒適、優質的環境令人驚艷，且交通方便，是身障家照者休息、充電的最佳去處，類似日本的「解憂雜貨店」，也是繼屏北、屏中地區第3個設立的據點。

恆基院長黃健榮表示，「愛底家」的成立，讓過去時常被忽略的身障家照者身心靈需要被聽見、被看見，成為身障家照者強而有力的後盾；感謝屏東縣政府肯定恆基的社福工作，攜手讓服務遍及更廣，照顧到更多的偏遠鄉親，恆基有醫護團隊、社工團隊和院牧部等跨專業領域，為恆春半島居民提供更貼切的全方位服務。

「愛底家，服務底家，據點夥伴以愛陪伴，讓身心障礙居家照護者不再感到孤單、無助！」恆基社服部主任廖玉貴說，它兼顧關心與照顧的使命，服務恆春半島車城鄉、恆春鎮、滿州鄉與牡丹鄉等身障照顧者，提供筋絡按摩及健身器材、音樂舒療、創意手作、心理諮商、照顧技巧訓練、到府指導等多元免付費的實用課程，扶持身障家照者不再孤單面對，也是照顧者心靈交流和互助的平台。

身障家照者在日常當中默默守護著身心有缺陷的家人，卻從未被看見，「愛底家」今天啟用，恆基邀請原鄉及恆春鎮多位身障家照者代表到場，有父母照顧兒女、兒女照顧父母、也有阿姨照顧外甥女，每個照顧者的背後，都有段不為外人知道動人、刻骨銘心的故事，他們也感謝身障家照者的身心靈需要被重視。

身障 屏東縣政府 恆春

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