發展漁電共生 高雄簽備忘錄再祭防墜補助

高雄7行政區列為漁電共生先行區，市府昨天與農委會水試所簽署合作備忘錄後，勞工局今天表示，將提供最高20萬元防墜措施補助，並加強輔導、督檢先行區施工業者以落實工安。

中央去年公告高雄市7行政區、621公頃養殖區為「漁電共生先行區」後，高雄市政府首創全國成立漁電共生專案辦公室，更以明年底達到210MW申設量為目標，陸續舉辦巡迴說明會，並邀集全國六大銀行提供資金支持，昨天也與農委會水產試驗所簽署養殖結合光電技術輔導合作備忘錄。

高雄市副市長林欽榮表示，為解決光電設施是否影響養殖疑慮，特邀水試所合作，協助高雄市漁電共生案場養殖輔導。簽署合作備忘錄，對推動養殖為本、綠能加值的漁電共生政策是一大助力，而外縣市營運案場經驗分享，也增進養殖戶對漁電共生了解與信心。

為協助發展彌陀、湖內、路竹、岡山、永安、茄萣與阿蓮的漁電共生先行區，高雄市海洋局表示，2月2日成立漁電共生專案辦公室，已陸續受理534件業務諮詢，並已輔導28件漁電申請案件。

因漁電共生發展需要大面積搭建鋼構頂棚，興建工程易造成作業墜落風險，勞工局主動輔導業者在施工規劃階段，採取適當防墜設施。針對中小企業，也與勞動部協力改善安全衛生設施，提供最高20萬元防墜措施補助。

勞工局指出，大型太陽能設備系統建置，因施工地點偏遠、面積廣大、勞工流動性高、高處作業多而充滿風險，勞工局針對「漁電共生先行區」公告區域的施工業者加強輔導、督檢，也要求業者落實安全管理措施，確保施工安全。

勞動檢查處長郭清吉表示，太陽能發電設備建置工程施工風險多，業者須提供安全作業環境，減少作業風險，避免勞工在高處移動或攀爬、提供安全帶、工程前進行風險評估等。勞工局規劃9月起舉辦30場職業安全衛生宣導課程，希望協助提升施工安全意識。