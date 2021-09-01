金門農會輔導黑蒜變肉乾 黑蒜頭金豬條玩創意搶先上市

金門大地一帶農田沙土濕潤，當地蔬菜產銷班農友所種植的蒜頭辛辣夠味，顆粒大又飽滿，以大地蒜頭為原料研發出的「黑蒜頭」，被視為是金門「黑金」，金門縣農會應景推廣地區農產，媒合將熟成黑蒜頭做成豬肉乾，推出最具金門特色，在地食材、在地製造的「黑蒜頭金豬條」，想要搶攻中秋節市場，吃過的人都說口味甘甜、層次豐富，值得一試！

這場「黑蒜頭金豬條」發布會由縣農會理事長許玉昭主持丶常務監事蔡水游丶總幹事文水成、縣府參議陳世保丶畜試所所長陳家輝丶農試所所長楊慧明、金門大學食品系教授李欣玫丶合作廠商圓頭農牧董事長薛承琛丶永強生技老闆王水義等人參加。

許玉昭表示，本次為金門縣農會首次媒合縣內農產合作，包括肉品加工廠「圓頭農牧食品有限公司」與黑蒜頭製造商「永強生技有限公司」，將熟成黑蒜頭做成豬肉乾，同時也是金門首例農牧跨界研發特產產品，希望透過農會的輔導，積極推動農產業者交流，將在地的優質農作，搭配當地加工廠食品專業，促進地區農產多角經營的能量。

文水成也說，「黑蒜頭金豬條」由圓頭肉乾熟捻的手作溫體肉乾工藝，搭配永強生技自產的熟成黑蒜頭，從蒜頭栽種、經過40天穩定控溫、發酵熟成，除去蒜頭的嗆辣味，保留了豐富的胺基酸、果寡糖，將黑蒜頭的風味、養份，醃製金門酒糟豬肉，使肉乾肉質更加細緻、軟嫩；相較生蒜與肉品普遍搭配，黑蒜熟成的風味更加溫順、尾韻甘甜。

薛承琛表示，感謝金門縣農會關心金門農民，重視農產多元發展與業者合作，也進一步實現與金門農牧共好的理念，將加工經驗、技術，於島內貢獻，與在地業者研發產出道地屬於金門的加工品，讓外界看到金門風土培育的物產特色與多元創意。