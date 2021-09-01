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今起禁廚餘養豬 屏東堆肥、焚化去化廚餘 防堵非洲豬瘟

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環保局去年向環保署爭取2千8百萬元建置廚餘發酵堆肥設備(含廠房)，今年7月完工試運轉，若全時運轉，每日處理量約24公噸，此次因應非洲豬瘟事件剛好接續廚餘發酵工作。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年向環保署爭取2千8百萬元建置廚餘發酵堆肥設備(含廠房)，今年7月完工試運轉，若全時運轉，每日處理量約24公噸，此次因應非洲豬瘟事件剛好接續廚餘發酵工作。圖／屏東縣環保局提供

防堵非洲豬瘟，今起全台禁止廚餘養豬一個月，屏東縣是全台第二多廚餘養豬場，縣內有102場，屏東縣環保局指出，研擬養豬廚餘收運清運策略，請各鄉鎮市公所針對路邊廚餘桶全面移除，禁止廚廚養豬期間，不改變原來廚餘的收集清運方式，由機關、學校、餐廳等單位，維持原清運模式，送到縣內指定地點，妥善廚餘去化管道，且不收取額外費用。

屏東縣環保局指出，屏東縣廚餘量每天約40公噸，縣內廚餘緊急應變處理採高溫發酵堆肥設施與焚化廠處理併用，高溫發酵堆肥設施為採用高溫好氧堆肥法，廚餘進料、震動篩選、破碎、脫水最後混合後進入發酵槽，完全發酵處理後產出堆肥成品。

屏東縣長潘孟安說，防堵非洲豬瘟，縣內營養午餐也要求營養師從原物料檢驗，要有合格標章，食材要用到國產食材、非基改食材，廚餘也會統籌處理。

潘孟安說，校園營養午餐膳食，也是廚餘很多地方，專人定期定量交到環保單位，且要追蹤製表，傳統製作堆肥、焚化廠處理等，環保局都做好整備。

環保局指出，有效分流去化處理縣內產出廚餘，鼓勵源頭產出的廚餘瀝乾後，即隨各鄉鎮市垃圾車或清運車循原有生活垃圾清運方式送至焚化廠處理，為防止短時間內清運車輛湧入造成塞車情形，上述指定點環保局也派專人進駐指揮管制以有效分流處理。

屏東縣環保局長顏幸苑說，環保局去年向環保署爭取2千8百萬元建置廚餘發酵堆肥設備(含廠房)，今年7月完工試運轉，若全時運轉，每日處理量約24公噸。此次因應非洲豬瘟事件剛好接續廚餘發酵工作。

環保局呼籲，家戶廚餘妥善處置「從源頭把關」，民眾、餐飲業者落實惜食、減量、剩食打包。家戶廚餘先瀝乾水分減少體積，勿將塑膠袋或其他物品丟入廚餘桶，減少後端收受、處理的負荷，也同時增加廚餘去化的加乘效果。另民眾如發現不法肉製品，切勿把來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，請直接丟入垃圾車由清潔隊妥善處理。

屏東縣環保局去年向環保署爭取2千8百萬元建置廚餘發酵堆肥設備(含廠房)，今年7月完工試運轉，若全時運轉，每日處理量約24公噸，此次因應非洲豬瘟事件剛好接續廚餘發酵工作。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年向環保署爭取2千8百萬元建置廚餘發酵堆肥設備(含廠房)，今年7月完工試運轉，若全時運轉，每日處理量約24公噸，此次因應非洲豬瘟事件剛好接續廚餘發酵工作。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年向環保署爭取2千8百萬元建置廚餘發酵堆肥設備(含廠房)，今年7月完工試運轉，若全時運轉，每日處理量約24公噸，此次因應非洲豬瘟事件剛好接續廚餘發酵工作。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年向環保署爭取2千8百萬元建置廚餘發酵堆肥設備(含廠房)，今年7月完工試運轉，若全時運轉，每日處理量約24公噸，此次因應非洲豬瘟事件剛好接續廚餘發酵工作。圖／屏東縣環保局提供

廚餘 屏東縣 非洲豬瘟

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