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高雄大晴天也冒「天坑」深1.5米吞掉貨車左前輪
高雄市中華、明誠路口今中午出現路基塌陷，陳姓男子駕駛3.49公噸貨車行經「天坑」路段時，左前輪陷入塌陷路面，所幸未受傷，初估天坑深度約1.5公尺，塌陷原因還待釐清，高雄市水利局已派員前往了解天坑出現原因，鼓山分局龍華派出所事發後派員警協助疏導交通，現場車輛已排除、移置。
26歲程姓駕駛今中午12時許將貨車停放在中華一路與明誠路口卸貨，結束後準備離開時發現左前輪的路面出現坑洞，寛約150、長約100公分，造成車輛進退不得，憂心天坑範圍擴大，程男立即報警。
程男無奈說，車上載運的是活蝦，經過路面時還沒看到天坑，左前輪經過後就出現「碰」的聲音，下車查看才發現輪子遭天坑吞噬，事前沒有任何徵兆。
高雄市養工處長林志東表示，目前已先緊急將貨車吊離現場，工程人員已到現場查明原因，多數狀況都是有管線鬆脫，預計2小時內查明原因。
高雄市水利局專委黃柏棻表示，初步查明原因是路面底下的過路溝年久損毀，破洞造成路面坑洞。目前水利局已動員搶修，預計今天就會把過路溝與路面恢復。過路溝是用來將水流排至箱涵或其他排水系統的管線。
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