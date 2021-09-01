快訊

新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大晴天也冒「天坑」深1.5米吞掉貨車左前輪

聯合報 / 記者張議晨林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
天坑深度約1.5公尺，吞掉載運活蝦的貨車左前輪。記者劉學聖／攝影
天坑深度約1.5公尺，吞掉載運活蝦的貨車左前輪。記者劉學聖／攝影

高雄市中華、明誠路口今中午出現路基塌陷，陳姓男子駕駛3.49公噸貨車行經「天坑」路段時，左前輪陷入塌陷路面，所幸未受傷，初估天坑深度約1.5公尺，塌陷原因還待釐清，高雄市水利局已派員前往了解天坑出現原因，鼓山分局龍華派出所事發後派員警協助疏導交通，現場車輛已排除、移置。

26歲程姓駕駛今中午12時許將貨車停放在中華一路與明誠路口卸貨，結束後準備離開時發現左前輪的路面出現坑洞，寛約150、長約100公分，造成車輛進退不得，憂心天坑範圍擴大，程男立即報警。

程男無奈說，車上載運的是活蝦，經過路面時還沒看到天坑，左前輪經過後就出現「碰」的聲音，下車查看才發現輪子遭天坑吞噬，事前沒有任何徵兆。

高雄市養工處長林志東表示，目前已先緊急將貨車吊離現場，工程人員已到現場查明原因，多數狀況都是有管線鬆脫，預計2小時內查明原因。

高雄市水利局專委黃柏棻表示，初步查明原因是路面底下的過路溝年久損毀，破洞造成路面坑洞。目前水利局已動員搶修，預計今天就會把過路溝與路面恢復。過路溝是用來將水流排至箱涵或其他排水系統的管線。

天坑深度約1.5公尺，吞掉載運活蝦的貨車左前輪。記者劉學聖／攝影
天坑深度約1.5公尺，吞掉載運活蝦的貨車左前輪。記者劉學聖／攝影

天坑 高雄市

延伸閱讀

高雄綠園道最後1%昨完工 陳其邁睡前po愛河橋美景

阿里山舊山美大橋前10M巨大天坑 嘉邑行善團搶修

天坑原因找到了！嘉市芳安路坑洞已回填 新民路今開挖

台中又見天坑！水管破裂掏空路基惹禍

相關新聞

美得像置身歐日、卻是台灣獨有！屏東圖書館怎麼變這麼美？

令人心動的屏東日常再+1！老圖書館翻新後，在市中心就能坐擁整片玻璃牆的森林，美得像日本雜誌場景。讀累了看樹打盹，公共建築不再嚴肅，而是像生活一樣能自在分心。

高雄大晴天也冒「天坑」深1.5米吞掉貨車左前輪

高雄市中華、明誠路口今中午出現路基塌陷，陳姓男子駕駛3.49公噸貨車行經「天坑」路段時，左前輪陷入塌陷路面，所幸未受傷，...

今起禁廚餘養豬 屏東堆肥、焚化去化廚餘 防堵非洲豬瘟

防堵非洲豬瘟，今起全台禁止廚餘養豬一個月，屏東縣是全台第二多廚餘養豬場，縣內有102場，屏東縣環保局指出，研擬養豬廚餘收...

向優質影音人才招手！高流中心音浪塔開放青創者進駐

高雄市府文化局公布「高雄流行音樂中心音浪塔影音築港計畫」，向優質影音產業人才招手，開放20至45歲青年創業者進駐高雄流行...

影／高雄天坑再現！貨車受困1.5米深坑洞 幸無人受傷

高雄今天天氣晴朗炎熱，不過在中午一點左右中華路與明誠路口在慢車道上又出現道路坑洞，一輛載運泰國蝦的小貨車不慎陷落受困，駕...

金門農會輔導黑蒜變肉乾 黑蒜頭金豬條玩創意搶先上市

金門大地一帶農田沙土濕潤，當地蔬菜產銷班農友所種植的蒜頭辛辣夠味，顆粒大又飽滿，以大地蒜頭為原料研發出的「黑蒜頭」，被視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。