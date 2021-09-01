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高雄馬頭山新舊開發案爭議 居民質疑破壞生態

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄馬頭山新開發案引發居民不滿，今天紛紛前往說明會現場表達訴求。記者陳弘逸／攝影
高雄馬頭山新開發案引發居民不滿，今天紛紛前往說明會現場表達訴求。記者陳弘逸／攝影

位於高雄市內門、旗山、田寮三區交界的馬頭山，過去因廢棄物掩埋場開發案引發爭議；近期又因寧衛關係企業大兆循環經濟公司，將於馬頭山周邊設置「新農業循環園區開發案」，引起當地居民、環團擔憂，若新園區設置恐對當地生態、水土保持造成破壞，甚至還會危及生命安全。

大兆循環經濟股份有限公司今天上午9時許，於馬頭山旁的馬雲宮舉行「新農業循環園區開發計畫環境影響說明書」送審前公開說明會，由於過去富駿就曾規畫在馬頭山周邊設置廢棄物掩埋場，引發一連串爭議，如今寧衛關係企業大兆又提出新農業循環園區開發案，導致新舊案衝突再次復燃，說明會也因沒有共識，不歡而散。

大兆循環經濟股份公司專案負責人鄭曉蔓說，新農業循環園區開發案，開發面積為26公頃，目的就是將傳統產業升級為新農業，也屬新農業、循環經濟與綠能科技的部分。

居民對高汙染畜牧業的反感，鄭曉蔓說，根據國外經驗，已經有相當多的新式養豬設備，可以跟居民共存，也希望台灣能做到，且大兆企業也有這項使命與願景，來帶動新農業轉型。她還說，台灣許多農產仍停留在舊式的設備，才會對環境造成問題，因此，企業才會利用資源投資地方，讓地方產業升級發展，讓人口回流，帶動地方創生。

關於先前掩埋場的爭議，鄭曉蔓解釋，因環評而暫停沒有推動，且大兆專注在新農業與循環經濟，希望居民可將兩件是分開看待，專心且理性的談論新農業園區，也希望馬頭山的生態能更有效管理。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，若在馬頭山開發園區，不管是地質斷層、地下水水源，以及對當地生態都會造成衝擊，且在好山好水的地方設置高汙染產業，還未生態循環就先造成生態破壞，光這點就讓居民難以接受。

內南社區發展協會理事長龔文雄說，馬頭山地區28公頃的事業廢棄物掩埋場開發案，並未撤案，如今26公頃大規模養豬場開發案又來，兩案相接，整片山坡地保育區的林業用地，經不起大規模的開挖。

龔文雄憂心，該處泥岩特性容易崩解，開挖之後，必定嚴重破壞地形地貌、動物捿地，衝擊多元的動植物生態，因此，極力反對設置掩埋場與循環園區。

高雄馬頭山新開發案引發居民不滿，今天紛紛前往說明會現場表達訴求。記者陳弘逸／攝影
高雄馬頭山新開發案引發居民不滿，今天紛紛前往說明會現場表達訴求。記者陳弘逸／攝影
高雄馬頭山新開發案引發居民不滿，今天紛紛前往說明會現場表達訴求。記者陳弘逸／攝影
高雄馬頭山新開發案引發居民不滿，今天紛紛前往說明會現場表達訴求。記者陳弘逸／攝影
高雄馬頭山新開發案引發居民不滿，今天紛紛前往說明會現場表達訴求。記者陳弘逸／攝影
高雄馬頭山新開發案引發居民不滿，今天紛紛前往說明會現場表達訴求。記者陳弘逸／攝影
高雄旗山警分局員警的場維持秩序。記者陳弘逸／攝影
高雄旗山警分局員警的場維持秩序。記者陳弘逸／攝影
高雄旗山警分局員警的場維持秩序。記者陳弘逸／攝影
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廢棄物

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