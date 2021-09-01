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23歲以上民眾注意！AZ加開施打「施打日延長至9月12日」

首例突破性感染機師驗出Delta 指揮中心加嚴機組員檢疫

台中第七輪有11萬人選AZ 後天起開打

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
唐鳳第七輪台中市預約11萬3880人，因此暫無開設快打站規劃，圖為台中市民到快打站接種唐鳳第四輪AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
唐鳳第七輪台中市預約11萬3880人，因此暫無開設快打站規劃，圖為台中市民到快打站接種唐鳳第四輪AZ疫苗。記者趙容萱／攝影

由行政院政委唐鳳設計的新冠肺炎公費疫苗預約平台（https://1922.gov.tw/）第七輪8月29日至昨天日開放AZ疫苗預約接種，對象為29歲以上以及18歲以上第九類，總計約80.6萬人預約，預計9月3日至10日施打。台中市衛生局統計，第7輪台中市醫療院所可預約接種量能逾15萬人，截至昨天共預約11萬3880人，因此暫無開設快打站規劃。

中央疫情指揮中心說明，唐鳳第七輪為利疫苗資源有效利用，將於3日上午10時至4日晚間6時，增開「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的23歲至28歲民眾」疫苗預約，請收到簡訊民眾上平台預約，預定9日至10日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

台中市衛生局統計，截至8月31日止，台中市接種人數達115萬4948人次，18歲以上人口涵蓋率49.23%，施打疫苗不良反應通報累計573例。

唐鳳第七輪台中市預約11萬3880人，因此暫無開設快打站規劃，圖為台中市民到快打站接種唐鳳第四輪AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
唐鳳第七輪台中市預約11萬3880人，因此暫無開設快打站規劃，圖為台中市民到快打站接種唐鳳第四輪AZ疫苗。記者趙容萱／攝影

AZ疫苗 台中市 衛生局

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