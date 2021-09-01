高雄市第3季土地標售作業 疫後重新啟動

受疫情影響，高雄市今年第2季開發區土地標售作業跳過一季後，第3季土地標售作業已回復正常，將推出21標25筆建地，總底價合計15億3502餘萬元，第3季標售作業預計9月第3周的周三舉行。

高雄市地政局表示，第3季較受矚目的標售地為77期市地重劃區，地點靠近台88線及中山高五甲系統交流道，第3季將推出3筆土地，其中1筆臨20米鳳南一路，面積約933坪，頗受關注。

另建商競相獵地的高雄大學區段徵收區，這一季推出4標5筆土地。民族一路東側、南臨綠園道的第13期市地重劃區，則推出1筆位在科工館及綠園道第一排的角地，面積157坪，基地區位頗具優

此外，仁武84期市地重劃區，大坪頂5號道路區段徵收區、捷運南岡山站的第87期市地重劃區及中華二路與建國三路之間的第48期市地重劃區等，亦有土地標售。地政局評估，由於第2季因疫情暫停標售，第3季恢復標售，應該頗為搶手。

另高雄8月買賣移轉棟數統計結果出爐，8月份高雄總移轉棟數為2613棟，是繼2月份的2327棟之後的次低點；台灣房屋集團趨勢中心發現，8月高雄買賣移轉棟數前3大行政區，分別為鳳山區、三民區及楠梓區。其中鳳山區以420棟居全市之冠，三民區328棟，楠梓區283棟。