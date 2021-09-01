海巡署受訓遇皮卡車翻覆 學員3分鐘救援成功

海巡署金馬澎分署今天表示，來自金門等3離島海岸巡人員昨天在宜蘭南澳進行救援沙灘車教育訓練時，正巧接獲一輛皮卡車翻覆，學員立即趕往現場，只花了3分鐘就救援成功。

金馬澎分署表示，因應海洋委員會「親近海洋」政策，金門、馬祖和澎湖3離島18名金馬澎分署現職人員，昨天移師宜蘭南澳神秘沙灘進行ATV救援沙灘車教育訓練，以便未來在各地遇到海灘救援事故時，能以最快速度救援。

就在受訓學員受訓時，接獲附近民眾通報，一輛皮卡車在南澳溪出海口翻覆，18名學員連同教練立刻趕往現場。

分署巡防科科員曾威仁受訪表示，學員到場時發現這輛車側翻，因出海口水流湍急、水深及腰，車上4人或坐或立在車側門上待援；學員立即展現平日訓練有素的默契，眾人合力串接，將受困4名民眾平安救援上岸，過程約3分鐘。

這群學員共18人，都屬海巡署金馬澎分署，來自金門、馬祖和澎湖3個離島。學員說，才訓練1天就遇上真實救援事件，考驗所學，相當震撼。金馬澎分署表示，學員能發揮所學，在受訓時立即騎乘沙灘車趕赴救援受困民眾，對他們來說也是這次訓練的難得回憶。

海巡署表示，海巡人員在海域及岸際第一線的搜救任務，藉由高科技的裝備輔助、人員不斷地訓練，期盼每次救援任務都能迅速圓滿完成，保障人民生命財產安全。