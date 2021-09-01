漁電共生施工加值 高市輔導改善防墜措施最高補助20萬

為推廣「漁電共生」的綠能政策，高雄市包括彌陀、永安、茄萣等7個行政區約621公頃的養殖區域，列為中央公告「漁電共生先行區」，所需大面積搭建鋼構頂棚的興建工程，極易造成作業墜落風險。高雄市勞工局輔導業者於施工規畫階段，就依風險控制的順序，經由設計及工法選擇，事前採取適當的墜落防止設施，減少高風險作業情形。針對中小企業，勞工局也與勞動部協力改善安全衛生設施、器具，提供最高20萬元的經費補助。

高雄市勞工局指出，大型太陽能設備系統建置，因為施工地點偏遠、面積廣大、勞工流動性高、高處作業多，風險高。勞工局目前已針對「漁電共生先行區」公告區域的施工業者加強輔導、督檢，要求業者應落實安全衛生自主管理，與實施作業人員的安全衛生教育訓練，強化入場酒測及作業安全管理措施，以確保施工作業都能依循安全的工法與步驟進行。