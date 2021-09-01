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漁電共生施工加值 高市輔導改善防墜措施最高補助20萬
為推廣「漁電共生」的綠能政策，高雄市包括彌陀、永安、茄萣等7個行政區約621公頃的養殖區域，列為中央公告「漁電共生先行區」，所需大面積搭建鋼構頂棚的興建工程，極易造成作業墜落風險。高雄市勞工局輔導業者於施工規畫階段，就依風險控制的順序，經由設計及工法選擇，事前採取適當的墜落防止設施，減少高風險作業情形。針對中小企業，勞工局也與勞動部協力改善安全衛生設施、器具，提供最高20萬元的經費補助。
高雄市勞工局指出，大型太陽能設備系統建置，因為施工地點偏遠、面積廣大、勞工流動性高、高處作業多，風險高。勞工局目前已針對「漁電共生先行區」公告區域的施工業者加強輔導、督檢，要求業者應落實安全衛生自主管理，與實施作業人員的安全衛生教育訓練，強化入場酒測及作業安全管理措施，以確保施工作業都能依循安全的工法與步驟進行。
勞動檢查處長郭清吉表示，太陽能發電設備建置工程的施工風險，包括墜落、感電、倒塌、物體飛落等災害類型，災害原因又與不安全環境有關，業者依法須提供作業勞工安全作業環境，減少勞工作業時可能面臨的風險。包括避免勞工在高處移動或攀爬，可透過高空工作車的使用，並提供安全帶使勞工作業時確實配戴，有效降低高處作業風險的發生。工程進行前，業者應確實進行各項作業風險評估，透過風險管理，採取安全防範措施，事前辦理安全衛生教育訓練，作業前實施自動檢查、安全檢點，避免勞工身處不安全的狀態或採取錯誤作業方式，降低災害發生。
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