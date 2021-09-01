無人機空拍高市9大危險路口 AI判讀衝突原因

高雄市交通局在9大易造成衝突的路口設無人空拍機，包括在七賢一路、七賢二路、中山一路等路口進行無人機空拍作業，將透過此技術分析路口車輛轉向衝突過程，進一步研析改善對策。

交通局與運研所合作，結合無人機空拍攝影及AI影像辨識這兩項熱門技術，先以無人機在路口上方75至80公尺，以俯視拍攝路口人車流動情形，再運用AI影像辨識技術，將影像轉換成人車流動的軌跡。再透過軟體分析軌跡資料，找出路口易發生交通衝突地點、型態，也將是最容易發生車禍的地方，以協助道路主管機關診斷路口可能的危險熱區。

交通局指出，空拍範圍皆為公共區域之路口，且空拍機拍攝採用正射投影影像，距離至少75公尺，僅拍攝車頂、車型與行人頭頂，無法拍到車牌或人臉，因此不會有侵犯個資或個人隱私的問題。