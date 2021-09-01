5千元紓困金紙本申請首日 金門人遵守社交距離等叫號

金門縣府普發縣民每人5000元紓困金，符合第一波資格的民眾，在8月30日已經入帳，今天則是紙本申請的第一天，一早各鄉鎮公所的紓困金諮詢受理櫃台就陸續湧現人潮，好在動線都很順暢，排隊的民眾一下子就處理完畢。

金城鎮公所今天上午7點多，就開始有民眾來報到，所方也在一樓設置量測體溫與實聯制的登記處，將近8點時受理的3樓會議室就坐了20多位民眾，民眾表示，今天是開學日，送小朋友上學後，就趕著來公所申請，希望早點申請，錢能早點入袋。

金城鎮長李誠智與民政處長蔡西湖等人也到場關心申辦的情況，並跟民眾致意，剛好有民眾對相關施行細則不清楚，抓著他們就詢問討論起來，只是有點太激動、聲音略大，路過的民眾還一度誤以為在吵架。

李誠智表示，今天的申辦秩序一切良好，公所人員先前就有先沙盤推演、也早早就來待命，大概一開始的1小時間，就湧入上百位民眾來申請，但同仁都處理的很快，有分書寫區與等待區，一切井然有序，並未有民眾聚集的情況。

金湖鎮長陳文顧今天一早也親自到場視察，為配合金門縣政府普發紓困金申請作業，鎮公所除了提前安排受理櫃檯及動線外，另為了避免民眾排隊久候，也安排一組人員隨時待命，提供更到位的諮詢服務，期待縣府的紓困方案可以落實迅速執行。

陳文顧表示，金湖鎮公所配合「金門縣政府普發紓困金」服務方案，連日來都按照縣府規劃的計畫和標準協助民眾紓困金申請，但相關補助政策剛上路，難免有些不周全，公所已加派人力因應，希望大家上下一條心，全力協助政府紓困金發放，讓政府照顧民眾的美意更有效率，幫助大家度過難關。

縣府表示只要在作業基準日110年7月20日設籍金門、外(陸)籍配偶居留證持證地址為金門縣者，持有土地銀行、郵局及金門信用合作社等其中一家金融帳戶，均可申請，原則以匯入本人帳戶為主。