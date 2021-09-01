創辦63年的高雄華園飯店 8/31結束營運走入歷史

華園飯店高雄六合本館8 月31日結束營業，逾千坪建築物和土地預計11月間完成買賣交割，承載63年的美好記憶，正式走入歷史。

華園飯店集團在1958年由響應外國華僑歸國投資政策的陳植佩創辦，是台灣第一家國際觀光飯店，早年政商名流匯聚，也曾舉辦金馬獎晚宴，風光一時。1973年加入Holiday Inn體系，更上一層樓。全館270間客房，近年斥資上億翻新改裝。

華園飯店集團也向國外拓展事業版圖，目前在美國北加州與南加州共擁有5間飯店。高雄2018年另在大魯閣草衙道購物中心旁，開設華園大飯店草衙館。