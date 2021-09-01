聽新聞
test
0:00 / 0:00
創辦63年的高雄華園飯店 8/31結束營運走入歷史
華園飯店高雄六合本館8 月31日結束營業，逾千坪建築物和土地預計11月間完成買賣交割，承載63年的美好記憶，正式走入歷史。
華園飯店集團在1958年由響應外國華僑歸國投資政策的陳植佩創辦，是台灣第一家國際觀光飯店，早年政商名流匯聚，也曾舉辦金馬獎晚宴，風光一時。1973年加入Holiday Inn體系，更上一層樓。全館270間客房，近年斥資上億翻新改裝。
華園飯店集團也向國外拓展事業版圖，目前在美國北加州與南加州共擁有5間飯店。高雄2018年另在大魯閣草衙道購物中心旁，開設華園大飯店草衙館。
疫情衝擊下，華園飯店集團調整布局，高雄六合本館建築物和土地出售案出售給永碩投資，成交金額為27億元，飯店昨天結束營業後，預計11月與買方點交，高雄尚維持草衙分館則繼續營運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言