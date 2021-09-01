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高雄桃源簡易便道搶通第八天 居民生活逐漸回歸正常

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄桃源山區自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源山區自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題。記者陳弘逸／攝影

高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，上個月底簡易便道搶通，歷經8天通行，居民下山整補、物資也陸續透過陸路入山，梅山、拉芙蘭等三里，生活逐漸回歸正常，不僅民生物資短缺的問題獲得解決，成熟的農作物也在這幾天裡，陸續摘採完畢，順利送出山區。

斷橋影響，桃源區梅山、拉芙蘭、復興里聯外道路中斷，民生物資幾度短缺，先是由高雄市政府申請直升機空運維持，後續由甲仙工務段於短暫開放南橫東部路段，並於上個月25日，於斷橋處搶通簡易便道供居民緊急通行。

自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題，此外，也趁還能通行時，盡快下山繳費、回診。

張姓居民說，雖然便道通行了，但在鋼便橋未搭前完成以前，都有可能因為土石流而再次中斷，但有過先前的經驗，內心早已做好可能再次受困的心理準備。

桃源區復興里長江維明說，雖然外界已經給予山區許多資源，居民也能下山整補，但山上仍有部分較貧困的家庭、獨居老人，因沒有交通工具或無法自行下山，因此還是靠捐贈物資接濟。

近期仍有不少善心人士，設法向山區三里聯繫，並表示想捐物資上山，對此，江維明說，會善用這些物資，不讓愛心被浪費，也會特別關懷山區需要被照顧的家庭。

高雄桃源山區自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源山區自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源山區自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源山區自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源山區自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源山區自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源山區自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源山區自簡易便道開通後，受困居民得以下山整補，許多物資也陸續透過陸路入山，暫時解決了民生物資短缺的問題。記者陳弘逸／攝影

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