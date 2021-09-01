高雄綠園道最後1%昨完工 陳其邁睡前po愛河橋美景

高雄綠園道工程最後1%如期在8月底完工，高雄市長陳其邁昨晚睡前在臉書po出愛河景觀橋夜色，宣告綠園道最後1%的愛河景觀橋已順利完工，以後大家可以走在橋上看著河上城市風景，延續歷史、別有風情。

陳其邁表示，原是台鐵舊鐵橋的愛河景觀橋，過去是台鐵火車在走，以往經過這裡時，火車放慢速度，就知道三塊厝快到，也馬上要抵達終點站高雄火車站。當時高雄還是工業城市，愛河黑壓壓，與美麗連不上關係，經過時沒有特別的喜悅與景色，只知道家快到了。

高雄在2006年推動高雄鐵路地下化工程，如今橋的改造在8月底如期完工，以後人和單車都可以走在這條橋上，看著愛河上的城市風景，延續歷史、別有風情，寫下高雄與記憶的新頁。

他也賣關子，晚上主橋還將搭配高雄流行音樂中心打上不同顏色燈光，城市夜景將更加和諧，至於會有什麼燈光顏色？就等市民朋友有空來走走瞧瞧。

高雄綠園道從左營到鳳山區全長15公里，以帝冠式舊火車站為歷史地標，打造鳳山、左營雙城意象，左營段保留日治時期島式月台、雙城廣場及古道，沿線打造許多主題廣場，騎自行車道可從左營直通鳳山。工務局8月21日起完成河西一路一帶的刨鋪作業，零星工程至8月底如期收尾。