金門旗袍美女主持人榮退 公職48載見證文化局演變

從戰地政務時期的播音站播音員到文書收發，被譽為金門文化局最佳主持人的蔡琪秀今天退休，酷愛旗袍的她，在48年公務生涯裡，無論上班或主持活動永遠是一襲合身旗袍，不少人都說，以後文化局就少了一道美麗典雅的風景，而她也考慮將衣櫥內的上百件旗袍送給文化局收藏。

每次金門縣文化局的活動，總會看到一個美麗的身影，那就是大家熟悉的「阿秀姐」，她在文化局服務長達48年，主持過上千場的活動，每次現身都是梳著典雅髮髻，穿著華麗旗袍，被公認是文化局最美麗的主持人。

蔡琪秀回憶，她18歲高中畢業，就跟著同學一起報考金城播音站，並順利考上，這一待就是16年，她說明，早期金門因為實施戰地政務，沒有電視與廣播，相當苦悶，為了方便傳遞訊息與提供民眾生活娛樂，當時縣府就輔導成立播音站。

她指出，跟大家印象中對大陸心戰喊話的播音站不同，金城播音站主要是針對居民播報訊息，每日都有節目表，每個節目都要事先安排好，在呈報給館長批准，一般都報政令宣導，為了接聽訊息，每個家戶都會安裝一個喇叭，因為是有線，所以都聽得很清楚，蔡琪秀說，每戶每月要繳15元，才可以收聽。

蔡琪秀指出，她還記得每天早晚6點固定透過大喇叭放送，每天清晨的播音，可以說是學生及上班族的鬧鐘，播放的內容，包括政令宣導及雄壯的愛國歌曲，戰備時期，即使三更半夜也隨時待命廣播喊話，請自衛隊員緊急武裝集合。甚至有人小孩走失，也會向她們求助。

民國80幾年，因為電視機開始普及，且播音站的線路老舊，播音站宣告走入歷史，她轉到文化局工作，在過去將近1萬7千個多個公務生涯日子裡，她見證了文化局的演變，從浯江圖書館→社教館→中正圖書館→文化中心→文化局，但她一路走來，始終如一，沒換過任何單位。

此外，蔡琪秀也是文化局裡第一位使用電腦進行文書處理，文化局的檔案室也是由她一手推動，從購置設備儲存檔案，由無到有，建立至今井然有序的檔案室制度。

問她為何會走上主持人之路？蔡琪秀笑著說，因為文化局需辦理各項活動，早期金門根本沒有專業的主持人，當時的主管想到她曾當過播音員，於是請她上陣，蔡琪秀還為此遠赴台北受訓節目主持人課程，從此就開始漫長的主持人生，總計主持過上千場的活動。

最讓同仁津津樂道的是，蔡琪秀脾氣溫和，與人為善，幾乎從來沒跟同事吵過架，且為了節省公帑，她除了主持活動外，也會幫忙製作剪綵彩球，有次金門10多所校長聯合佈達，她一口氣就做了十幾個彩球，讓大家免費提供使用。