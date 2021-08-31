金門官窯搶搭「麟洋」旋風推馬克杯 民眾：怎不早點出

台灣羽球「黃金男雙」王齊麟、李洋日前在東京奧運羽球男子雙打項目中勇奪金牌，一戰成名，連帶著決勝球「賽末點」圖案的商品滿天飛，全國唯一官窯金門縣陶瓷廠今天也宣布推出「賽末點」的杯子，但卻是選在「麟洋配」離開金門的隔天才推出，不少民眾質疑「慢半拍」，錯失讓「麟洋」簽名的好機會。

金門之光李洋與搭檔王齊麟在29日返金展開2天一夜的活動，所到之處都受到英雄般的熱烈歡迎，甚至口罩、T恤等相關周邊商品都賣到嚇嚇叫，不少人爭相跟「麟洋」合照或要簽名。

據了解，相關「麟洋配」的產品，早在7月31日兩人奪得金牌的隔天就陸續有廠商推出，「賽末點」的T恤、杯子、口罩、帽子、運動毛巾、包包等商品紛紛問世，有廠商就透露，商品的銷售就是在跟時間賽跑，晚一天推出，可能商品就會難賣。

有網友就說，金門陶瓷廠的這款馬克杯，跟外面銷售的大同小異，並非是原創商品，主要是熱轉印的產品，類似的商品，台灣早就推出一個月，金門陶瓷廠現在才推出，真的是「慢半拍」。

有民眾也說，其實可以早點推出，甚至搶在「麟洋」來金門前就推出，經過兩人的加持宣傳，相信商品應該會賣的更好，只能說公務單位的行銷概念，還是有待加強！