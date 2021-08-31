馬頭山掩埋場事件翻版 可寧衛關係企業明辦環評說明會

位於高雄市內門、旗山、田寮三區交界的馬頭山為惡地地形，動植物生態豐富，2015年曾因事業廢棄物掩埋場開發案遭在地居民及生態專家抗議，近期又傳可寧衛關係企業大兆循環經濟公司，預計將於掩埋場預定地旁進行「新農業循環園區開發案」，明天上午將舉行環評送審前說明會。

大兆循環經濟公司規畫在馬頭山興建的新農業循環園區，預計將運用26公頃土地蓋能容納5千頭豬的豬舍，其中豬隻排泄物生產的沼氣進行沼氣發電，沼渣則用做有機肥，建築上方再架設太陽能板進行太陽能發電。

高雄市馬頭山自然人文協會發言人龔文雄表示，此件開發案自2005年起就已進行洽談，但當時舊高雄縣長楊秋興考量，恐將破壞在地環境及水資源並不同意，該公司2012年、2015年都曾多次送件遭高雄市府駁回，今年又將重新送件，引起地方居民及多位生態、環境專家及民間團體關注。

龔文雄表示，馬頭山屬古亭坑層的泥岩地形，為山坡地保育區，陡峭的丘陵地遇到下雨容易大量崩塌，並不適合開發，但這裡動植物生態豐富，時常可以看到二級保育類動物水鹿、穿山甲、食蟹獴，以及白鼻心、內門才有的特有種圓澤蟹等。

2015年的廢棄物掩埋場開發案預計開發28公頃土地，該事件經地方居民奔走爭取，至今二階環評遲遲沒有結果，「新農業循環園區開發案」讓居民再次回想起當時的抗爭，大兆公司明天上午9點將舉行開發計畫環評送審前公開說明會，多位學者、專家及民間團體將出席發表意見。

龔文雄說，「新農業循環園區開發案」地點就位於掩埋場預定地旁，一旦進行開發，將嚴重破壞動植物棲息地，居民及生態學者都認為，應將這麼好的環境保留下來，作為休憩、旅遊發展的地方，全民共享。