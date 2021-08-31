東奧限量版口罩正夯 廠商捐助金門各單位支援防疫

新冠肺炎疫情方興未艾，防疫仍然不能掉以輕心，健康快樂生技有限公司董事長蔡季蓁一行，今天抵金拜會金門縣議會並致贈一批「東奧限量版口罩」，由議長洪允典代表接受，洪允典也不忘提醒雖然疫情趨緩，但還是要請大家配合戴好口罩，以實際防疫行動保護自已，也守護大家的健康。

今天下午4時許，健康快樂生技董事長蔡季蓁與總經理林哲億、協理陳奕紘、顧問呂清富一行人，前往金門縣議會拜會，並致贈議會一批「東奧限量版口罩」，受到議長及秘書長翁自保及議會各組室主管的歡迎。

蔡季蓁表示，羽球男子雙打李洋和王齊麟在東京奥運奪得金牌，為台灣爭光，所以他們在8月2日推出這款「東奧限量版口罩」，大受歡迎，此次特別贈送給金門，在疫情期間盡一份防疫心力，也盡一點企業的社會責任，期與大家共同做好防疫及保護健康。

陳奕紘則說，他是金門人，所以特別回到家鄉金門行銷自己公司的產品，目前公司製造的醫用雙鋼印口罩，符合國際外銷標準，已通過歐盟CE，美國FDA，台灣GMP，ISO13485認證，衛福部許可證，新北府莊衛藥製、衛藥販字號共7張許可證，為世界級的口罩工廠，大部份的口罩都是外銷，因他是金門人，所以特別回饋金門，也會在金門銷銷售。以「麟洋配」這款口罩，1盒20枚原價399元，金門優惠價只要250元；另外也會贈送地區多個單位口罩，讓大家來分享「麟洋配」奪金的喜悅。