高捷RK1聯開案辦招商說明會 總銷金額上看25億

繼高雄捷運首宗聯開案上週簽約，高市府今天舉行第2件聯開案「捷運岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」招商說明會，吸引16家廠商、近50人到場，總銷初估上看新台幣25億元。

岡山火車站前的岡山果菜市場搬遷後，原址土地交捷運局開發規劃，捷運局啟動「捷運岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」。副市長林欽榮表示，今天舉行招商說明會，預計9月中下旬公告上網。

今天招商說明會由林欽榮率隊舉辦，吸引16家廠商、近50人到場，參加廠商涵蓋國內壽險業、營建業、旅館業、文化創意產業等。這是繼上週簽約的「橘線O4站土地開發案」後，高捷的第2起聯開案。

捷運局表示，「捷運岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」原本在岡山機場周邊禁限建管制範圍，高度限制70.2公尺，但在市府努力爭取下，國防部協助放寬建物高度至94.44公尺，目前已進入修法程序。

林欽榮說，岡山路竹延伸線串連沿線路科、橋科等科學園區及楠梓、岡山本洲等產業園區，科技大廠陸續進駐也衍生員工安家需求，在捷運沿線評估規劃捷運聯開、公辦都更或重劃等，是推動北高雄科技廊帶的必要配套開發策略。

捷運局表示，RK1站周邊商業區基地面積約為1064坪，基地預估開發量體可達8200坪，未來開發總銷金額初估上看25億元。基地緊鄰岡山火車站，有交通區位優勢，且為分配建物所有權案件，投資人可自行使用收益處分。

捷運局並指，該案可申請危老容積獎勵，再加上捷運容積獎勵、容積移轉等，獎勵後容積可達626%。

未來審查分為二階段，第一階段為資格標，須符合近10年單一建築實績不低於4.08億元或累積不低於12.24億元；第二階段為綜合評選，針對開發構想、財務計畫、時程規劃、建築計畫與工程可行性等，以簡報與詢答各方面進行評分。