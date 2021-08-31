快訊

首批疫苗BNT明天抵台 慈濟基金會證實將派員接機

高捷RK1聯開案辦招商說明會 總銷金額上看25億

中央社 / 高雄31日電

繼高雄捷運首宗聯開案上週簽約，高市府今天舉行第2件聯開案「捷運岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」招商說明會，吸引16家廠商、近50人到場，總銷初估上看新台幣25億元。

岡山火車站前的岡山果菜市場搬遷後，原址土地交捷運局開發規劃，捷運局啟動「捷運岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」。副市長林欽榮表示，今天舉行招商說明會，預計9月中下旬公告上網。

今天招商說明會由林欽榮率隊舉辦，吸引16家廠商、近50人到場，參加廠商涵蓋國內壽險業、營建業、旅館業、文化創意產業等。這是繼上週簽約的「橘線O4站土地開發案」後，高捷的第2起聯開案。

捷運局表示，「捷運岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」原本在岡山機場周邊禁限建管制範圍，高度限制70.2公尺，但在市府努力爭取下，國防部協助放寬建物高度至94.44公尺，目前已進入修法程序。

林欽榮說，岡山路竹延伸線串連沿線路科、橋科等科學園區及楠梓、岡山本洲等產業園區，科技大廠陸續進駐也衍生員工安家需求，在捷運沿線評估規劃捷運聯開、公辦都更或重劃等，是推動北高雄科技廊帶的必要配套開發策略。

捷運局表示，RK1站周邊商業區基地面積約為1064坪，基地預估開發量體可達8200坪，未來開發總銷金額初估上看25億元。基地緊鄰岡山火車站，有交通區位優勢，且為分配建物所有權案件，投資人可自行使用收益處分。

捷運局並指，該案可申請危老容積獎勵，再加上捷運容積獎勵、容積移轉等，獎勵後容積可達626%。

未來審查分為二階段，第一階段為資格標，須符合近10年單一建築實績不低於4.08億元或累積不低於12.24億元；第二階段為綜合評選，針對開發構想、財務計畫、時程規劃、建築計畫與工程可行性等，以簡報與詢答各方面進行評分。

捷運 岡山 林欽榮

延伸閱讀

高雄市府與水試所簽合作備忘綠 漁電共生明年初發電

岡山果菜市場開發案將招商 高市府：將成北高雄新門戶

維持登革熱零確診 高雄市發動環境大掃蕩

輕軌成圓大順路圍籬完工 林欽榮視察沿線交通

相關新聞

漸走出疫情、斷橋陰霾 樟山國小師生興奮：終於要開學了

明天就是開學日，各學校忙做開學前準備，高雄市桃源區樟山國小師生經歷疫情、斷橋等考驗，師生闊別約100天，今天學生返校日，...

岡山果菜市場開發案將招商 高市府：將成北高雄新門戶

高雄市政府今舉辦高雄捷運岡山路竹延伸線RK1土地開發案招商說明會，此案基地位於岡山火車站前岡山果菜批發市場，共有16家廠...

藤枝國家森林遊樂區聯外道路中斷 9月持續暫停開放

高雄市桃源區藤枝國家森林遊樂區聯外道路因雨造成多處下陷、坍塌，林務局屏東林區管理處公告，目前已先完成聯外道路0至18公里...

家扶21位學童考取大學 海蓮寺慨捐20萬助學子安心開學

再過兩天各大學院校就要陸續開學，今年受疫情衝擊，景氣大受影響，不少受扶助家庭都擔心沒有錢給孩子們開學，海蓮寺護法會今天由...

空軍官校學生集體腹瀉 衛生局採33樣環境食物檢體

空軍軍官學校27日傳出多名學生集體疑似食物中毒，陸續有7、80人身體不適。高雄市衛生局28日啟動食品中毒處理小組進行調查...

高市原鄉送愛不中斷 藍議員聯手梓官城隍爺相挺

上月南部豪雨造成高雄山區聯外道路受阻，農路受損也很嚴重，高雄市議員宋立彬媒合梓官城隍廟募集民生物資，透過原民區議員陳幸富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。