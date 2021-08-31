金門農業發展受衝擊 農委會副主委陳駿季蒞金考察實勘

受到極端氣候的影響，金門近2年的降雨量大減，甚至遭遇到半世紀以來最嚴重的乾旱，加上秋行軍蟲對金門仍有危害，為改善地區農業生產環境，金門縣長楊鎮浯縣長日前特別邀請農委會副主委陳駿季蒞金實地考察，針對縣府所提之需求，陳駿季表示將全力支持，並請相關單位盡快對接。

陳駿季日前率農糧署副署長蘇茂祥蒞金，與縣長楊鎮浯、副縣長李增財、建設處處長陳祥麟、農試所所長楊慧明等人，就農業相關業務進行交流。

楊鎮浯表示，感謝農委會一直以來持續關心金門的農業發展，去年金門面臨50年來最嚴重的旱災，年降雨量僅有476.5公釐，本年度截至8月底亦僅近400公厘左右，整體農業用水狀況不樂觀，病蟲害影響亦隨乾旱增加，為改善地區農業生產環境，增加金門安全食材產量，特別邀請農委會蒞金實地了解探勘金門農業面臨狀況。

會中建設處就金門農業發展所需的農塘浚挖、病蟲害防治藥劑等經費補助進行提案，另為農業永續發展，請農委會同意補助AI智慧農作影像辨識系統，作為雜糧契作、病蟲害監測、天然災害災損判定、作物生產之參考依據，並預定於本縣農試所成立農產加值打樣中心，照顧本縣想從事農產初級加工之農民。

針對縣府所提之需求，陳駿季表示，將全力支持，並將請農委會轄下之農田水利署、防檢局、農糧署對接處理。希望農委會轄下之農林漁牧試驗所，未來可與金門縣五所加強合作，相互交流、經驗分享，簽訂合作備忘錄，將農業科技與永續農業結合，嘉惠地區農民。

蘇茂祥補充說明，為推廣機械化農業與安全農業政策，目前該署針對大小型農機、冷鏈均有補助計畫，如農民有需求可提出申請，另加入產銷履歷認證亦有相關補貼，歡迎地區農友加入產銷履歷的行列。