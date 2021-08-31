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漸走出疫情、斷橋陰霾 樟山國小師生興奮：終於要開學了

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導
高雄桃源區樟山國小3名主任忙著整理善心團體送給學校的物資。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區樟山國小3名主任忙著整理善心團體送給學校的物資。記者王慧瑛／攝影

明天就是開學日，各學校忙做開學前準備，高雄市桃源區樟山國小師生經歷疫情、斷橋等考驗，師生闊別約100天，今天學生返校日，興奮地說「終於可以上課了！」今天仍有不少愛心團體送物資到校，開學前一天氣氛格外忙碌。

桃源區樟山國小1至6年級僅31名學生，今年小一新生有3人。學生主要來自當地復興、梅山、拉芙蘭里，另附設2班幼兒園，一班是幼幼班、一班是大中小班的混合班，由於部落位置較分散，國小、幼兒園學生搭專車上下課。

樟山國小學務主任高凱琳說，明霸克露橋便道搶通前，市府教育局本月24日透過空勤總隊直升機協助運送42台平板電腦入山，方便做教學使用。上周明克霸路橋便道一搶通，包含校長、校內10多名老師便趕緊上山準備，也一一聯繫學生，和學生持續保持聯繫。學校老師有10多人都是從市區上山服務，單趟車程要1、2小時，老師們選擇住校，周五送學生放學回家後才下山。

教務主任張庭宇說，經過疫情停學不停課、斷橋事件等考驗，師生超過100天沒見面，今天是返校日，回到久違的校園，學童個個都好開心，終於能和同學聚在一起，孩子也長高了、變胖了。

樟山國小附設幼兒園陳姓老師說，班上有15名學生，大中小班混齡上課，學生非常期待回學校上課，因應開學防疫措施，教室空間已徹底清消，之後上課也會讓教室保持通風，學生上課要戴口罩，用餐時須搭配隔板，防疫不鬆懈。

高雄桃源區樟山國小3名主任忙著整理善心團體送給學校的物資。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區樟山國小3名主任忙著整理善心團體送給學校的物資。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區樟山國小3位主任說，從5月中旬停課迄今，師生已100天沒相聚，大家都很期待開學。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區樟山國小3位主任說，從5月中旬停課迄今，師生已100天沒相聚，大家都很期待開學。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區樟山國小1至6年級僅31名學生，今年小一新生有3人。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區樟山國小1至6年級僅31名學生，今年小一新生有3人。記者王慧瑛／攝影
高雄市桃源區樟山國小附設幼兒園陳姓老師忙著為開學做準備，他說，教室空間已徹底清消，之後上課會讓教室保持通風，學生上課要戴口罩，用餐時須搭配隔板，防疫不鬆懈。記者王慧瑛／攝影
高雄市桃源區樟山國小附設幼兒園陳姓老師忙著為開學做準備，他說，教室空間已徹底清消，之後上課會讓教室保持通風，學生上課要戴口罩，用餐時須搭配隔板，防疫不鬆懈。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區樟山國小為開學防疫做足準備，提醒學生要多洗手，環境各角落也做好清消。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區樟山國小為開學防疫做足準備，提醒學生要多洗手，環境各角落也做好清消。記者陳弘逸／攝影
高雄市桃源區樟山國小附設幼兒園陳姓老師忙著為開學做準備，他說，教室空間已徹底清消，之後上課會讓教室保持通風，學生上課要戴口罩，用餐時須搭配隔板，防疫不鬆懈。記者王慧瑛／攝影
高雄市桃源區樟山國小附設幼兒園陳姓老師忙著為開學做準備，他說，教室空間已徹底清消，之後上課會讓教室保持通風，學生上課要戴口罩，用餐時須搭配隔板，防疫不鬆懈。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區樟山國小3名主任忙著整理善心團體送給學校的物資。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區樟山國小3名主任忙著整理善心團體送給學校的物資。記者陳弘逸／攝影
高雄市桃源區樟山國小附設幼兒園陳姓老師忙著為開學做準備，他說，教室空間已徹底清消，之後上課會讓教室保持通風，學生上課要戴口罩，用餐時須搭配隔板，防疫不鬆懈。記者王慧瑛／攝影
高雄市桃源區樟山國小附設幼兒園陳姓老師忙著為開學做準備，他說，教室空間已徹底清消，之後上課會讓教室保持通風，學生上課要戴口罩，用餐時須搭配隔板，防疫不鬆懈。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區樟山國小為開學防疫做足準備，提醒學生要多洗手，環境各角落也做好清消。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區樟山國小為開學防疫做足準備，提醒學生要多洗手，環境各角落也做好清消。記者陳弘逸／攝影
高雄市桃源區樟山國小附設幼兒園陳姓老師忙著為開學做準備，他說，教室空間已徹底清消，之後上課會讓教室保持通風，學生上課要戴口罩，用餐時須搭配隔板，防疫不鬆懈。記者王慧瑛／攝影
高雄市桃源區樟山國小附設幼兒園陳姓老師忙著為開學做準備，他說，教室空間已徹底清消，之後上課會讓教室保持通風，學生上課要戴口罩，用餐時須搭配隔板，防疫不鬆懈。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區樟山國小為開學防疫做足準備，提醒學生要多洗手，環境各角落也做好清消。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區樟山國小為開學防疫做足準備，提醒學生要多洗手，環境各角落也做好清消。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區樟山國小3名主任忙著整理善心團體送給學校的物資。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區樟山國小3名主任忙著整理善心團體送給學校的物資。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區樟山國小學生主要來自當地復興、梅山、拉芙蘭里，由於部落位置較分散，國小、幼兒園學生都搭專車上下課。記者王慧瑛／攝影
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幼兒園 疫情 返校

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