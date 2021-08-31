漸走出疫情、斷橋陰霾 樟山國小師生興奮：終於要開學了

明天就是開學日，各學校忙做開學前準備，高雄市桃源區樟山國小師生經歷疫情、斷橋等考驗，師生闊別約100天，今天學生返校日，興奮地說「終於可以上課了！」今天仍有不少愛心團體送物資到校，開學前一天氣氛格外忙碌。

桃源區樟山國小1至6年級僅31名學生，今年小一新生有3人。學生主要來自當地復興、梅山、拉芙蘭里，另附設2班幼兒園，一班是幼幼班、一班是大中小班的混合班，由於部落位置較分散，國小、幼兒園學生搭專車上下課。

樟山國小學務主任高凱琳說，明霸克露橋便道搶通前，市府教育局本月24日透過空勤總隊直升機協助運送42台平板電腦入山，方便做教學使用。上周明克霸路橋便道一搶通，包含校長、校內10多名老師便趕緊上山準備，也一一聯繫學生，和學生持續保持聯繫。學校老師有10多人都是從市區上山服務，單趟車程要1、2小時，老師們選擇住校，周五送學生放學回家後才下山。

教務主任張庭宇說，經過疫情停學不停課、斷橋事件等考驗，師生超過100天沒見面，今天是返校日，回到久違的校園，學童個個都好開心，終於能和同學聚在一起，孩子也長高了、變胖了。