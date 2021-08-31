高雄市府與水試所簽合作備忘綠 漁電共生明年初發電

高雄市配合能源局推動綠能發電，漁電共生說明會因疫情中斷四個月，今天下午前進岡山延續相關說明會，並與農委會水產試驗所簽訂合作備忘錄。市府指出，全市申設面積已達33公頃、設置容量53MW（百萬瓦），其中一處永安漁電共生案場預計10月底完工，最快明年初併聯發電，有信心明年底前達成210MW設置目標。

高市魚塭面積近4千公頃，全市7個行政區621公頃養殖區納入「漁電共生先行區」，占全市養殖面積的16％，近期會有第二波。海洋局指出，市府今年2月成立「高雄市漁電共生專案辦公室」，全市28件申請案進行中、設置容量53MW，多處位在永安區。

專案辦公室今天下午前進岡山文化中心舉辦第四場說明會，高市副市長林欽榮與水試所長陳君如簽訂合作備忘錄。水試所指出，漁電共生主要分為地面型與屋頂設施型兩大類，地面型分成立柱型與浮動型，水試所已經完成文蛤、虱目魚、吳郭魚、泰國蝦、石斑、七星鱸等養殖物種試驗，除文蛤外 其他物種可達到百分之百產量，將會陸續完成全國十大物種試驗。

水試所長陳君如補充說，岡山養殖戶主要以虱目魚為大宗，以虱目魚來說，光電板會讓水溫降低2至3度，環境比較舒適，不僅產量沒有減少，甚至還會增加；水試所未來會全力配合高市府推動漁電共生。