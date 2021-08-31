聽新聞
test
0:00 / 0:00
岡山果菜市場開發案將招商 高市府：將成北高雄新門戶
高雄市政府今舉辦高雄捷運岡山路竹延伸線RK1土地開發案招商說明會，此案基地位於岡山火車站前岡山果菜批發市場，共有16家廠商出席，產業別有壽險業、壽險、營建、旅館與文化創業產業等。高市副市長林欽榮今出席活動表市，RK1站土地開發是北高雄市發展重大契機，RK1基地串連高雄科技產業廊帶，透過捷運系統串連高科、高雄第二園區(橋頭園區)、楠梓科技產業園區之北高雄半導體產業鏈。
高雄捷運局吳義隆局長表示，RK1周邊商業區基地面積約為1064坪，基地預估開發量體可達8200坪，未來開發總銷金額初估25億元，基地岡山區中山北路與岡燕路交叉路口西北側之第一種商業區土地，緊鄰岡山火車站，交通地理位置佳，且本案為分配建物所有權案件，投資人可自行使用收益處分。
林欽榮進一步表示，基地原可建絕對高度僅70.2公尺，在市府爭取下，國防部終於放寬建物絕對高度至94.44公尺，目前已進入修法程序，未來投資人的建物設計更加有彈性。林欽榮認為限高放寬後，RK1基地開發大樓將成為為北高雄新門戶、岡山車站前的新地標。
本案預計於9月公告上網，相關招標資訊將於市府捷運局網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言