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岡山果菜市場開發案將招商 高市府：將成北高雄新門戶

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府今舉辦高雄捷運岡山路竹延伸線RK1土地開發案招商說明會。圖／高雄捷運局提供
高雄市政府今舉辦高雄捷運岡山路竹延伸線RK1土地開發案招商說明會。圖／高雄捷運局提供

高雄市政府今舉辦高雄捷運岡山路竹延伸線RK1土地開發案招商說明會，此案基地位於岡山火車站前岡山果菜批發市場，共有16家廠商出席，產業別有壽險業、壽險、營建、旅館與文化創業產業等。高市副市長林欽榮今出席活動表市，RK1站土地開發是北高雄市發展重大契機，RK1基地串連高雄科技產業廊帶，透過捷運系統串連高科、高雄第二園區(橋頭園區)、楠梓科技產業園區之北高雄半導體產業鏈。

高雄捷運局吳義隆局長表示，RK1周邊商業區基地面積約為1064坪，基地預估開發量體可達8200坪，未來開發總銷金額初估25億元，基地岡山區中山北路與岡燕路交叉路口西北側之第一種商業區土地，緊鄰岡山火車站，交通地理位置佳，且本案為分配建物所有權案件，投資人可自行使用收益處分。

林欽榮進一步表示，基地原可建絕對高度僅70.2公尺，在市府爭取下，國防部終於放寬建物絕對高度至94.44公尺，目前已進入修法程序，未來投資人的建物設計更加有彈性。林欽榮認為限高放寬後，RK1基地開發大樓將成為為北高雄新門戶、岡山車站前的新地標。

本案預計於9月公告上網，相關招標資訊將於市府捷運局網站。

高雄市政府今舉辦高雄捷運岡山路竹延伸線RK1土地開發案招商說明會，此為廠商出席狀況。圖／高雄捷運局提供
高雄市政府今舉辦高雄捷運岡山路竹延伸線RK1土地開發案招商說明會，此為廠商出席狀況。圖／高雄捷運局提供

岡山 捷運 林欽榮

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