高雄輕軌列車脫軌 研判草皮凸起導致

高雄輕軌列車上午行駛突然因草皮捲入車底導致脫軌，無人受傷；初步了解，可能是軌道草皮不夠平整被掀起捲入車底。運安會正調查中，待調查完畢及巡檢後恢復正常營運。

今天上午約8時40分，輕軌列車往C36凱旋二聖站上行列車進站前，突然草皮捲入車底，司機員緊急煞車，但車頭仍部分脫軌偏離軌道，車上僅有2名旅客，無人受傷。

高雄捷運公司表示，列車脫軌後，立即派員到現場緊急搶修，並變更運轉模式。初步了解，系統及列車設計安全無虞，研判是上午植草廠商草皮補植時，有草皮凸出情形，導致草皮被掀起捲入車底，司機員剎車不及，車頭脫出軌道。

高雄輕軌軌道多鋪有草皮，這是首次因草皮造成脫軌事故。高捷公司表示，原則上草皮高度在軌道面以上2公分內，特殊情形可到5公分內，研判可能是草皮有局部凸起情形，才會被捲入車底。

高捷公司表示，上午11時45分，動用大型吊車將車頭吊高，並清除車下草皮泥沙，中午12時30分完成復軌作業；列車經初步檢查後，經由救援工程車試拖拉後確認可以移動，下午1時30分已移回機廠檢修，運安會並已到場進行調查中。

高雄輕軌列車目前仍維持C32凱旋公園站到C35凱旋武昌站下行單線雙向，班距約15分鐘；C35凱旋武昌站到C36凱旋二聖站採公車接駁接駁作業；C36凱旋二聖站到C17鼓山區公所站採局部運轉，班距約15分鐘。

高捷公司表示，後續待調查告一段落，此路段再重新檢視草皮狀況，並進行現場維護整理、步巡與車巡後，就會恢復正常營運。