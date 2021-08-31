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高市青年局補助線上社團活動 每案最高1萬元

中央社 / 高雄31日電

9月1日開學，高雄市青年局將開始補助高雄市大專院校、高中職社團或學生自治組織舉辦各類線上活動，9月1日起受理申請，每案最高補助新台幣1萬元。

青年局長張以理表示，社團活動補助申請踴躍，今年5月3日前已受理157件申請案，如今年1月高雄醫學大學學士後醫學系從事偏鄉醫療服務活動、3月高雄大學竹風弦語國樂社辦理三社聯合社團集訓暨成果發表等。

不過5月中旬後，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒影響，許多實體活動取消或延期辦理。中央流行疫情指揮中心日前也宣布疫情2級警戒延長至9月6日，辦理實體活動的場地、人數及過程仍受到防疫規範限制。

青年局表示，因應疫情尚未完全解封，改推出線上社團活動補助，讓學生社團可以持續辦理公共展演、公開競技、志願服務、培訓研習等各類線上活動，補助設備租金、攝錄影費、講師講點費、文宣費及教材印刷費等常見項目，每案最高補助1萬元。

青年局說，線上社團活動將於9月1日起受理申請，有意辦理線上活動的大專院校、高中職社團或學生自治組織等，需在活動前20日提出申請，除親送青年局申請外，也可郵寄申請。

青年 疫情 高雄市

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