藤枝國家森林遊樂區聯外道路中斷 9月持續暫停開放

高雄市桃源區藤枝國家森林遊樂區聯外道路因雨造成多處下陷、坍塌，林務局屏東林區管理處公告，目前已先完成聯外道路0至18公里處搶通，但路面仍有裂縫及下陷問題，藤枝國家森林遊樂區9月分將持續暫停開放。

藤枝國家森林遊樂區自八八風災路斷，時隔12年，今年5月才修復完成重新開園，在地居民原希望重新開園後能促進在地觀光，但今年7月31日至8月8日的連日大雨，造成多處有零星裂隙、落石等情況，18公里以上路段不堪暴雨崩塌、下陷，導致車輛無法通行，也再次衝垮居民的希望。

屏東林管處表示，經積極投入搶修，本月25日已完成0至18公里處搶通，但因目前還有路面裂縫、下陷等問題須處理，藤枝國家森林園區只能持續暫停開放，相關訊息將持續更新於台灣山林悠遊網、屏東林管處官網及臉書粉絲專頁。

藤枝聯外道路因是串聯六龜寶來在地農業、觀光重要路段，林務局目前申請道路，在坍方路段旁開採另一條較為陡峭的臨時便道，供農民駕駛四輪傳動小貨車，將農產品載往山下販售。